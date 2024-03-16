Список скандальных высказываний известной актрисы Шэрон Стоун

Три скандальных заявления Шэрон Стоун

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Шэрон Стоун — популярная американская актриса. Она является лауреатом премий "Эмми" и "Золотой глобус", а наибольшую известность ей принесла роль в фильме "Основной инстинкт".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На днях разразился скандал с участием деятельницы кино. Pravda.Ru решила выяснить, в каких конфликтных ситуациях была уличена актриса.

Смелая просьба Роберта Эванса

Недавно Шэрон Стоун сообщила, что на съёмках фильма "Щепка" 1993 года, кинопродюсер Роберт Эванс дал ей рекомендацию: переспать с коллегой Уильямом Болдуином. По его мнению, в недостаточно хорошей работе актёра была виновата Шэрон Стоун, и таким способом она бы помогла улучшить его игру.

Уильям Болдуин тоже решил высказаться по поводу этой ситуации. Актёр заявил, что у него есть достаточно компромата на Шэрон Стоун, однако он никогда не сообщал каких-либо "грязных" и непрофессиональных подробностей.

Sony Pictures и домогательство

В 2023 году Шэрон Стоун рассказала, что к ней приставал один из экс-руководителей студии Sony Pictures.

По её заявлению, случай произошёл в 80-х годах XX века. Сначала мужчина сказал ей, что она симпатичная, умная и к тому же красноречивая. После чего он приблизился к ней и продемонстрировал половой орган.

Актриса призналась, что до 2023 года никому не сообщала об этом инциденте, поскольку опасалась, что студия больше не будет с ней сотрудничать.

Жестокий Голливуд

В том же 2023 году Шэрон Стоун обвинила Голливуд в жестокости.

Деятельница кино заявила, что ей было сложно найти работу после инсульта, который она пережила в 2001 году. По её словам, в течение почти 20 лет после болезни, она не могла отыскать достойную работу в Голливуде.

При этом актриса рассказала, что ей пришлось бороться с киностудиями и отстаивать право на адвоката, которому следовало ознакамливаться с её контрактами.