"Такого отца Фёдора могло и не быть": культовый актёр СССР не хотел играть в "12 стульях" по необычной причине

Легендарный актёр СССР не хотел играть в "12 стульях" по необычной причине: согласился только после разрешения своей мамы

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Знаменитый роман Ильфа и Петрова экранизировали много раз. Но комедия 1971 года "12 стульев" стала самой яркой и запоминающейся. Одним из самых колоритных персонажей в этом фильме является отец Фёдор в исполнении Михаила Пуговкина. Оказывается, сам актёр долго сомневался, стоит ли ему играть в этом фильме, передаёт sport24. ru.

Фото: youtube by Ольга Иванова is licensed under public domain

"Мама моя была неграмотная, но очень мудрая и верующая женщина. Я спросил её: "Гайдай предлагает мне отца Федора сыграть". — "А что он там делает?" — "Он бриллианты ищет". — "А Бога он не трогает?" — "Нет". — "Тогда играй спокойно. Бог простит", — вспоминал артист.

Однако даже после этого благословения Михаил Иванович колебался, ведь с самого детства его в церковь водила бабушка. В том, что это богоугодное дело актёр сомневался до конца съёмок. Однажды его персонаж поднимался на гору, Пуговкин ободрал себе обе руки. Но кадр не получился. А сцена, где Фёдор на берегу во время шторма рубил стулья топором, снималась шесть часов. После этого артист сильно простудился, в результате чего у него временно отнялась рука.

Но эти страдания оправдали себя. Эта картина по праву признана одной из лучших работ режиссёра Леонида Гайдая.