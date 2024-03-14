Стало известно, что популярная актриса Оливия Манн перенесла двойную мастэктомию

Актриса Оливия Манн, известная по фильму "Люди Икс: Апокалипсис", сообщила в одной из социальных сетей, что она прошла через операцию по удалению обеих молочных желёз из-за рака.
Деятельница кино рассказала, что в 2023 году она вместе со своей сестрой обследовалась, однако ни у кого из них не было обнаружено каких-либо проблем. Несмотря на это, спустя два месяца медики сказали Оливии Манн, что у неё рак груди типа Б. Он выделяется стремительным развитием.
Поэтому актриса начала борьбу с тяжёлой болезнью. В результате она прошла через двойную мастэктомию и излечилась от рака.
Оливия Манн также отметила, что никому не сообщала о своём диагнозе, поскольку она не хотела, чтобы люди об этом знали. Актриса добавила, что ей нужно было прийти в себя, прежде чем сообщить общественности эту весть.
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