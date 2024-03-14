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Голливудские актёры, прожившие друг с другом в браке более 30 лет

Самые долгие браки голливудских актёров

2:33
Кино

Не все актёры, как и люди, не имеющие отношения к звёздной профессии, могут похвастаться тем, что их брак не закончился разводом, однако в Голливуде есть не одна пара, чья любовь длится уже более 30 лет.

Самые долгие браки голливудских актёров
Фото: flickr.com by Dick Thomas Johnson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Том Хэнкс так любил свою будущую жену Риту Уилсон - дочь болгарина и гречанки, что принял ради неё православие. Именно поэтому супруги стали продюсерами фильма "Моя большая греческая свадьба": это кино о свадьбе людей разных национальностей и вероисповеданий было похоже на их собственную историю. Несмотря на 36 лет брака, супруги до сих пор влюблены друг в друга. С самого начала они оказались настолько схожими по взглядам и мироощущению, что между ними не происходит скандалов. Том Хэнкс признавался в интервью, что единственный повод для их ссоры — это когда они выясняют, кто из них сильнее любит.

Кристофер Гест и Джейми Ли Кёртис

Джейми Ли Кёртис знала, что выйдет замуж за Кристофера Геста, ещё до знакомства с ним. Интуиция не подвела Джейми: уже 40 лет она замужем за Гестом. В молодости, увидев его фотографию в журнале, где была опубликована статья о комедии "Это — Spinal Tap", актриса влюбилась в Кристофера и сказала своей подруге, что станет его женой. Через 12 лет после смерти её отца они стали бароном и баронессой Хейден-Гест. Единственное, что огорчает актрису, — это то, что их дети не унаследовали высокий титул, потому что у супругов оба ребёнка приёмные.

Курт Рассел и Голди Хоун

Курт Рассел и Голди Хоун зарекались не вступать а брак: у обоих был неудачный опыт супружеской жизни с прежними возлюбленными, и хотя чувства Курта и Голди оказались сильными, они всё же решили не менять своего решения. Договорившись жить друг с другом в гражданском браке, актёры доказали, что отсутствие штампа в паспорте не влияет на прочность союза: они вместе уже 40 лет.

Дени Де Вито и Реа Перлман

А вот брак этих комиков был под угрозой, причём случилось это не в начале их отношений, а когда они прожили вместе уже не один десяток лет. Всё было настолько серьёзно, что Дэнни Де Вито и Реа Перлман даже разъехались на какое-то время. Поклонники всерьёз думали, что долгая история любви вот-вот закончится, но через несколько месяцев актёры помирились и сохранили брак. На сегодняшний день они уже 42 года вместе.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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