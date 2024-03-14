Секрет популярности знаменитого сериала конца 90-х "Дикий ангел"

"Дикий ангел": почему роль Милагрос стала главной ролью Натальи Орейро

1:35 Your browser does not support the audio element. Кино

Наталья Орейро была любимицей юных россиян конца 90-х. Во многих квартирах стены были увешаны постерами с её фотографиями, однако лишь одна роль Орейро стала настолько яркой и популярной, что другие роли меркли по сравнению с ней. Конечно, речь идёт о "Диком ангеле". Именно задорная Милагрос покорила миллионы российских зрителей. Причина этому проста: эта героиня отличалась от других девушек, которых играла Орейро.

Фото: vk.com by https://vk.com/public_muneca_brava is licensed under public domain

До "Дикого ангела" сценарии сериалов писали исключительно мужчины, и женские персонажи получались недостаточно разносторонними. Они получались такими, какими их видели мужчины: излишне слабыми и беззащитными. С "Диким ангелом" всё было по-другому: к написанию сценария подключилась сама Орейро. Она подошла к этому настолько творчески и ответственно, что некоторые эпизоды переписывала по нескольку раз.

Актриса признавалась, что во многом списывала эту героиню с самой себя. Возможно, потому она и получилась такой естественной. Милагрос не боится быть собой, а значит, быть разной. Сейчас она в футболке и кепке козырьком назад гоняет мяч, а завтра уже облачается в вечернее платье. Она умеет удивлять делает это играючи.

Милагрос поразила зрителей. Она была, что называется, девушкой с характером. Такой женский персонаж был совершенно новым в мире сериалов и внёс в них свежую струю. Чего стоит нестандартная свадьба Милагрос, на которой она, отчаянная футболистка, будучи верной самой себе, забивает гол.