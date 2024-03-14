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Режиссёр Андрей Кончаловский объявил о старте исследования "Это мы. Родные люди"

Андрей Кончаловский пообещал выяснить, что именно объединяет народ России

1:08
Кино

Режиссёр Андрей Кончаловский объявил о начале исследования "Это мы. Родные люди". Основная цель инициативы — выяснить, какие именно факторы объединяют жителей нашей страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу деятеля кино. 

Андрей Кончаловский пообещал выяснить, что именно объединяет народ России
Фото: virginia.edu by Thomas Taylor Hammond is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В течение следующих нескольких месяцев, Андрею Кончаловскому предстоит обращаться через социальные сети к россиянам. Он будет просить их записать видеоролик, в котором они ответят на его вопросы. Затем клипы тщательно проанализируют. На их основе и определят, что именно объединяет людей России. 

ТАСС привёл первый вопрос, который задаст Андрей Кончаловский: "Что мы вкладываем в понятие "родные люди"? Кроме родителей, детей и вообще семьи в широком смысле слова — кого мы считаем родными людьми?".

Напомним, что Андрей Кончаловский является народным артистом РСФСР. Он работал над множеством картин, а два его фильма ("Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и "Рай") удостоились награды на Венецианском кинофестивале. Кроме того, режиссёр получил приз жюри за проект "Дом дураков".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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