Эти фильмы смотрели все, но мало кто заметил в них "пасхалки"

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"Пасхалки" в советских фильмах, которые далеко не каждый заметил

1:27
Кино

Во многих советских фильмах есть отсылки к различным другим картинам или же к явлениям того времени. Pravda.Ru собрала три подобных "пасхалки".

"Пасхалки" в советских фильмах, которые далеко не каждый заметил
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Бриллиантовая рука

В этом фильме был автомобиль с номером "28-70 ОГО". На самом деле это отсылка к денежной реформе, которая случилась в Советском Союзе в 1961 году. После неё цена одной бутылки "Московской" водки стала составлять 2 рубля 87 копеек.

При этом "ОГО" тоже имеет своё значение. Некоторые киноведы сошлись во мнении, что таким образом создатели хотели показать реакцию на новую цену крепкого напитка.

Ирония судьбы, или С лёгким паром!

В фильме была сцена, когда Женя выбросил из окна изображение Ипполита. Тогда Надя отправилась его поднимать. Однако она возвратилась с другой фотографией.

На ней вместо Юрия Яковлева, который исполнил роль жениха учительницы из Санкт-Петербурга, был изображён Олег Басилашвили. Он должен был сыграть упомянутого персонажа, однако не смог, так как у него скончался отец.

Служебный роман

В этой картине можно было заметить статую бронзового Пегаса, которого приобрела Шура в качестве подарка для одного из именинников.

В фильме "Бриллиантовая рука" в одном из кадров также появляется тот же Пегас, а именно в том, когда Семён Семёнович пришёл в комиссионку и вёл диалог с продавщицей.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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