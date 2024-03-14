Эти фильмы смотрели все, но мало кто заметил в них "пасхалки"

Во многих советских фильмах есть отсылки к различным другим картинам или же к явлениям того времени. Pravda.Ru собрала три подобных "пасхалки".
В этом фильме был автомобиль с номером "28-70 ОГО". На самом деле это отсылка к денежной реформе, которая случилась в Советском Союзе в 1961 году. После неё цена одной бутылки "Московской" водки стала составлять 2 рубля 87 копеек.
При этом "ОГО" тоже имеет своё значение. Некоторые киноведы сошлись во мнении, что таким образом создатели хотели показать реакцию на новую цену крепкого напитка.
В фильме была сцена, когда Женя выбросил из окна изображение Ипполита. Тогда Надя отправилась его поднимать. Однако она возвратилась с другой фотографией.
На ней вместо Юрия Яковлева, который исполнил роль жениха учительницы из Санкт-Петербурга, был изображён Олег Басилашвили. Он должен был сыграть упомянутого персонажа, однако не смог, так как у него скончался отец.
В этой картине можно было заметить статую бронзового Пегаса, которого приобрела Шура в качестве подарка для одного из именинников.
В фильме "Бриллиантовая рука" в одном из кадров также появляется тот же Пегас, а именно в том, когда Семён Семёнович пришёл в комиссионку и вёл диалог с продавщицей.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.