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Определены 20 самых просматриваемых сериалов в России. Первое место занял "Слово пацана"

Названы 20 наиболее популярных сериалов в России

1:27
Кино

В нашей стране назвали наиболее просматриваемые сериалы по состоянию на февраль. Исследование было проведено с помощью системы "Индекс Кинопоиск Pro".

Названы 20 наиболее популярных сериалов в России
Фото: pxhere.com by Q000024 is licensed under CC0 Public Domain

В общей сложности в рейтинг попали одиннадцать российских сериалов, четыре американских, три японских, один турецкий и один южно-корейский. Причём пять из всех представленных проектов являются анимационными картинами.

Почётное первое место занял сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" о молодёжных группировках в Казани конца прошлого века.

На втором месте расположилась работа турецких режиссёров Бурджу Алптекиной и Алптекина Бозкурта "Зимородок" о Ферите и его супруге, брак которых начался не слишком уж и складно.

На третьем — "Склифосовский", сериал режиссёров Андрея Селиванова и Юлии Красновой об истории хирурга Олега Брагина. Главную роль в проекте исполнил Максим Аверин, который известен зрителю по картине "Глухарь".

Помимо этих трёх сериалов в ТОП-20 попали также и другие:

  • "Отель Хазбин"
  • "Бедные смеются, богатые плачут"
  • "Постучись в мою дверь в Москве"
  • "Трудные подростки"
  • "Шеф"
  • "Поднятие уровня в одиночку"
  • "Выходи замуж за моего супруга"
  • "Зона комфорта"
  • "ГДР"
  • "Ван-Пис"
  • "Гравити Фолз"
  • "Магия и мускулы"
  • "Золотое дно"
  • "Настоящий детектив"
  • "Жизнь по вызову"
  • "Страх над Невой"
  • "Сверхъестественное"
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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