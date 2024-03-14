Определены 20 самых просматриваемых сериалов в России. Первое место занял "Слово пацана"

Названы 20 наиболее популярных сериалов в России

1:27 Your browser does not support the audio element. Кино

В нашей стране назвали наиболее просматриваемые сериалы по состоянию на февраль. Исследование было проведено с помощью системы "Индекс Кинопоиск Pro".

Фото: pxhere.com by Q000024 is licensed under CC0 Public Domain

В общей сложности в рейтинг попали одиннадцать российских сериалов, четыре американских, три японских, один турецкий и один южно-корейский. Причём пять из всех представленных проектов являются анимационными картинами.

Почётное первое место занял сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" о молодёжных группировках в Казани конца прошлого века.

На втором месте расположилась работа турецких режиссёров Бурджу Алптекиной и Алптекина Бозкурта "Зимородок" о Ферите и его супруге, брак которых начался не слишком уж и складно.

На третьем — "Склифосовский", сериал режиссёров Андрея Селиванова и Юлии Красновой об истории хирурга Олега Брагина. Главную роль в проекте исполнил Максим Аверин, который известен зрителю по картине "Глухарь".

Помимо этих трёх сериалов в ТОП-20 попали также и другие: