Главная причина отличия игры советских и современных российских актёров

Почему игра современных российских актёров отличается от советских

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Чтобы увидеть разницу между игрой советских и современных российских актёров, достаточно посмотреть несколько фильмов с участием тех и других. Это не означает, что нынешние артисты совершенно лишены таланта, просто в современном актёрском мире сложился другой подход к работе.

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Советская школа предполагала тщательную подготовку к съёмкам. Актёр был обязан прочитать и, возможно, не раз перечитать литературный первоисточник, чтобы постичь психологию своего будущего героя, определить мотивы его поступков и даже мимолётных мыслей. В советском кино любая деталь говорила о многом.

Современная российская киноиндустрия требует более частого выпуска фильмов. Если раньше, к примеру, раз в год выходил каждый новый фильм с Вячеславом Тихоновым, то теперь в год выходит по десять, а то и больше фильмов с Александром Петровым.

Современным актёрам часто бывает некогда прочитать литературное произведение, в экранизации которого они собираются играть. Тот же Петров ушёл от ответа, когда его спросили в период съёмок в "Вие", читал ли он Николая Гоголя. При этом сам Петров пишет стихи, но огромное количество проектов, в которых он участвует, не даёт ему хорошо ознакомиться с собственными героями. Это же касается и большинства его коллег, равных ему по популярности. Нередко бывает и такое, что современный российский актёр мельком прочитывает сценарий в день съёмок, что было совершенно немыслимо во времена "Девяти дней одного года", "Морозко", "Человека-амфибии" и других советских фильмов.