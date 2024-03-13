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Главное, чтобы костюмчик сидел: как одни и те же костюмы кочевали из одного советского фильма в другой

3 примера, как костюмы героев переходили из одного советского фильма в другой

1:14
Кино

На советские фильмы не всегда выделялись большие бюджеты, поэтому, подобно тому, как в семьях младшие братья и сёстры донашивали одежду после старших, так же порой и киношные костюмы кочевали из фильма в фильм.

3 примера, как костюмы героев переходили из одного советского фильма в другой
Фото: hdfilmhit.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Старинные костюмы из исторического фильма "Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна позже достались Юрию Яковлеву и Леониду Куравлёву в комедии "Иван Васильевич меняет профессию". Это особенно забавно, учитывая разные жанры фильмов и то, что один из них был чёрно-белым, а другой — цветным.

Александру Абдулову довелось надеть один и тот же костюм в разных фильмах — в "Чародеях" и в "Сицилианской защите", неслучайно в первом фильме именно про этот наряд пелось: "Главное, чтобы костюмчик сидел".

Нарядное платье преобразившейся Людмилы Прокофьевны из "Служебного романа" в исполнении Алисы Фрейндлих — рекордсмен по кочеваниям. Оно снялось сразу в трёх фильмах. До "Служебного романа" оно уже мелькнуло в одном эпизоде "Экипажа" Александра Митты, а после "Служебного романа" красовалось на героине комедии Владимира Меньшова "Ширли-мырли". Правда, тогда на нём убрали полоску на горле и розочку справа от разреза — видимо, чтобы платье не было настолько узнаваемым.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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