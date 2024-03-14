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Суд отказался взыскать 8 млн рублей со звезды "Последнего богатыря" за отказ участвовать в съемках

Суд не стал взыскивать с Виктора Хориняка 8 млн за отказ сниматься в фильме "Любви не бывает"

1:05
Кино

Актер Виктор Хориняк, известный по ролям в сериале "Кухня" и полнометражном фильме "Последний богатырь", отказался от участия в съемках фильма "Любви не бывает", за что кинематографическая компания "Мотор фильм студия" требует от него более 8 млн рублей.

Виктор Хориняк приглашает всех на фильм "Последний Богатырь".

Арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения, подтвердив правомерность действий актера.

Суть разбирательств заключается в том, что Хориняк согласился на участие в фильме, но не явился на предварительную встречу, что привело к конфликту с компанией. Артист расторг соглашение и вернул аванс в 800 тыс. руб. В ответ "Мотор фильм студия" потребовала взыскать с актера более 8 млн руб., полагая возврат ранее выплаченного аванса недостаточным.

Однако арбитражный суд Москвы удовлетворил лишь требования об уплате неустойки в размере 100 тыс. руб., расходов на юридические услуги в размере 30 тыс. руб. и госпошлины в размере 48 тыс. руб. На это решение кинокомпания подала жалобу.

Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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