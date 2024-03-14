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Неверные знаменитости, которых папарацци довели до скандалов и развода

Знаменитые актеры, которых поймали на супружеской измене

2:25
Кино

Тайные отношения с популярным человеком чреваты большими неприятностями. Вскрывшаяся супружеская неверность может нанести серьёзный удар по карьере, а если фото или видео любовников попадут в сеть, дело только усугубится. Тем не менее в большинстве случаев это не остановило актёров и актрис, чьи измены были запечатлены на фото.

Elizabeth Hurley Mega Clevage At A Awards Show With Hugh Grant

Эштон Кутчер никогда не изменял своей нынешней жене Миле Кунис, однако Деми Мур, на которой он был женат до этого, настрадалась от его похождений. Мур была старше Кутчера на 16 лет и уже имела троих дочерей подростков от Брюса Уиллиса. Однажды папарацци застукали Кутчера покидающим отель с молодой женщиной по имени Сара Леаль. Подружка ветренного актера призналась позже, что встречалась с Эштоном в день 6-й годовщины его брака с Деми Мур. Закономерно, что пара вскоре распалась.

Несмотря на улики, предоставленные папарацци, некоторые звезды пытаются избежать скандалов, как это было с Хью Грантом. Британский актер изворачивался до последнего, но фото, где он целуется с другой девушкой, облетели весь мир. Более того, Хью попадал в полицию за то что пользовался услугами девочек из эскорта. Терпеливая Элизабет Хёрли, которая даже была на его стороне, все-таки сдалась и бросила неверного избранника.

Скандал с Кристен Стюарт разгорелся из-за ее прервавшегося изменой романа с актером Робертом Паттинсоном. Фанаты "Сумерек" были рады их отношениям, но идиллия длилась недолго. Кристен изменила Роберту с Рупертом Сандерсом, режиссером фильма "Белоснежка и охотник". Пара была запечатлена на снимках вместе — обнимающимися и целующимися. При этом Сандерс был женат на Либерти Росс и воспитывал троих детей. Позже Стюарт извинилась перед всеми, кому этот адюльтер причинил боль.

Когда Арнольд Шварценеггер сообщил о разводе после 25 лет брака, мир был поражен. Причина расставания оказалась в измене Арни с домработницей Милдред Патрисией Баеной. Этот факт фотографы не поймали в объектив, но здесь была живая улика — общий ребенок, очень похожий на звезду "Терминатора". Законная супруга актера Мария Шрайвер из семейства Кеннеди не стала терпеть рядом с собой знаменитого, но неверного мужа, и начала бракоразводный процесс.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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