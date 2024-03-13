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Бессонные ночи и вырванный зуб: 4 случая, когда актёры перестарались ради того, чтобы Станиславский им "поверил"

4 случая, когда система Станиславского чуть не погубила актёров

1:56
Кино

Метод Константина Станиславского, популярный среди многих актёров, предполагает полное погружение в роль и отсеивание собственного "я" на момент съёмок. Это приветствуется, чтобы роль была сыграна как можно правдоподобнее, однако некоторые актёры явно перегнули палку в своём старании.

4 случая, когда система Станиславского чуть не погубила актёров
Фото: vk.com by https://vk.com/club301825 is licensed under public domain

Шайа Лабаф

У Шайи Лабафа был настоящий половой акт в "Нимфоманке" Ларса фон Триера, но это цветочки по сравнению с тем, что он вытворял с самим собой ради съёмок в фильме "Ярость". Актёр вырвал себе зуб, изрезал ножом своё лицо, смотрел сутки напролёт видео, как умирают лошади, и даже не мылся четыре месяца, что страшно раздражало его партнёра по съёмкам Брэда Питта.

Боб Гантон

Боб Гантон, сыгравший умственно отсталого героя в "Отточенном лезвии", настолько стремился не просто изобразить человека, у которого проблемы с психикой, но и визуально стереть любое отличие, выдающее в актёре здорового человека. Ради этого он ходил с битым стеклом в ботинках. Именно благодаря такому мазохизму у героя появилась его типичная походка - "неуклюжая и последовательная".

Кристиан Бэйл

Кристиан Бэйл морил себя голодом ради роли в "Машинисте". Он съедал только банку тунца и одно яблоко в день за несколько месяцев до съёмок. Однажды Майкл Айронсайд, снимавшийся в том же фильме, увидел Бэйла во время переодевания и ужаснулся зрелищем того, как мышцы ягодиц изголодавшегося актёра вывалились из тазобедренных суставов. Слишком жёсткая диета привела Бэйла к анорексии.

Хит Леджер

На съёмках "Тёмного рыцаря" Хит Леджер почти не давал себе спать. Он сам признавался, что спал в среднем по два часа в сутки. При этом его тело было истощено, а разум всё ещё продолжал работать. Некоторые считают, что именно такое издевательство над своим организмом и привело Леджера к преждевременной смерти.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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