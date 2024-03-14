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Актер Антон Шагин заявил, что отказывается от каскадеров на съемках, чтобы избежать халтуры

Антон Шагин считает, что ради отражения правды жизни актер должен отказаться от комфорта на съемках

1:17
Кино

Российский актер Антон Шагин заявил, что артистам комфорт не нужен ни на киносъемках ни в театре, так как излишества мешают передавать правду жизни.

Антон Шагин считает, что ради отражения правды жизни актер должен отказаться от комфорта на съемках
Фото: t.me/AntonShagin

"Ведь и в жизни нам не всегда комфортно, не всегда удобно, не всегда так, как хотелось бы. Но так как кино — это сжатое время существования героя, то чем ему сложнее, тем, на мой взгляд, лучше", — поделился актер.

По его словам, отсутствие удобства позволяет сохранить реалистичность происходящего. В связи с этим, Шагин отказывается от каскадеров и выполняет все трюки самостоятельно. Это необходимо, чтобы избежать фальши. Тем более сейчас, когда он постоянно держит в уме ежедневный подвиг ребят на передовой, лишенных комфорта и уюта.

"От этого не становилось легче, но приходило понимание, что это ни мне, ни нам всем, ни съемочной группе, а им по-настоящему сложно, тяжко и страшно, но они, несмотря ни на что, остаются там и защищают нашу Родину", — заявил артист.

Шагин убежден, что "русский мир" охватывает множество различных культур и традиций. Русские — это самодостаточные люди. В России есть собственный мир, свой культурный код. И чтобы соответствовать этому, каждый должен начать с себя.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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