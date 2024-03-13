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Шесть фильмов о дружбе способных поднять настроение и вернуть веру в человечество

Шесть фильмов о дружбе, которая восхищает

3:04
Кино

Фильмы о дружбе, которая восхищает всех. Эти произведения киноискусства, несмотря на разнообразие проявлений дружбы, способны поднять настроение после тяжелого дня и вернуть веру в людей. Предлагаем насладиться лентами о друзьях для приятного вечернего кинопросмотра.

Intouchables - Bande-annonce
  • "Виктория и Абдул" Великобритания и США 2017г. В ролях: Джуди Денч и Али Фазал

Можете представить, что грозная 80-летняя королева Англии и её 30-летний слуга из Индии могут дружить? Это история удивительной дружбы, которая не приемлет границ и условностей. Это похоже на вымышленную историю. Но на самом деле фильм основан на реальных событиях.

  • "Жизнь не может быть скучной!" Индия 2011 В ролях: Ритик Рошан, Фархан Ахтар, Абхай Деол

Друзья помогают преодолеть страхи, отговорить от ненужных действий и открыть правду о себе. Они всегда найдут способ решить проблемы друг друга. Покидать зону комфорта не страшно, если с тобой друзья. Путешествовать с ними — незабываемый опыт.

  • "Три плюс два" СССР 1963г. В ролях: Андрей Миронов, Евгений Жариков, Геннадий Нилов, Наталья Кустинская, Наталья Фатеева

Старый советский фильм про дружбу, который всегда хочется пересмотреть. Молодые красивые актеры, зарождающаяся любовь на фоне прекрасной природы курортного городка. Строгие девушки и галантные кавалеры. Подзабытые в наши дни идеализм и трепетное отношение к слабой половине человечества.

  • "Три идиота" Индия 2009г. В ролях: Аамир Кхан, Мадхаван, Шарман Джоши

Индийский фильм, пронизанный юмором и философией, рассказывает историю трёх друзей, которые отправляются на поиски пропавшего товарища. Их путь будет сложным, полным воспоминаний, жарких споров, будет даже сорванная свадьба и похороны. Это, безусловно, один из лучших индийских фильмов.

  • "Зелёная книга" США 2018 г. В ролях: Вигго Мортенсен и Махершала Али

Тони Болтун вынужден обслуживать чернокожего музыканта, несмотря на свою неприязнь к черным. Эта работа переворачивает его мир. Они оба учатся видеть жизнь и свои отношения по-новому. Зритель тоже весело проведет время, наблюдая за этим. Неудивительно, что фильм "Зелёная книга" получил Оскар как лучший в 2019 году.

  • "1+1"Франция 2011 г. В ролях: Франсуа Клюзе и Омар Си

Любимый многими фильм, заслуживающий особого внимания. Чернокожий парень, выйдя из тюрьмы, становится помощником богатого аристократа в инвалидной коляске. Поначалу кажется, что они не смогут найти общий язык, но оказывается, различия обогащают обоих яркими эмоциями и новыми впечатлениями. Этот фильм, основанный на реальной истории, — одна из лучших кинолент о дружбе.

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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