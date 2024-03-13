В аэропорту Внуково представили авиалайнер, который оформили к первому показу фильма "Летучий корабль"

Во Внуково тематически оформили самолёт к премьере "Летучего корабля"

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

По сообщению информационного агентства ТАСС, в аэропорту Внуково показали авиалайнер, который специально оформили к первому показу фильма режиссёра Ильи Учителя "Летучий корабль".

Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Самолёт представила авиакомпания "Азимут". На фюзеляже воздушного судна нарисован Водяной, а также другие герои предстоящей картины.

Илья Учитель поблагодарил аэропорт и авиакомпанию за то, что они разрешили отправить в полёт настоящий летучий корабль.

При этом Анастасия Акопян, продюсер картины, сообщила, что создание брендинга является отличной идеей.

"Теперь каждый пассажир может с уверенностью сказать, что он действительно летал на летучем корабле", — добавила она.

Напомним, что "Летучий корабль" выйдет в прокат 21 марта этого года. Картина является экранизацией мультфильма с аналогичным названием. Главных героев в проекте сыграли актёры Александр Метёлкин и Ксения Трейстер.