В аэропорту Внуково представили авиалайнер, который оформили к первому показу фильма "Летучий корабль"

По сообщению информационного агентства ТАСС, в аэропорту Внуково показали авиалайнер, который специально оформили к первому показу фильма режиссёра Ильи Учителя "Летучий корабль".
Самолёт представила авиакомпания "Азимут". На фюзеляже воздушного судна нарисован Водяной, а также другие герои предстоящей картины.
Илья Учитель поблагодарил аэропорт и авиакомпанию за то, что они разрешили отправить в полёт настоящий летучий корабль.
При этом Анастасия Акопян, продюсер картины, сообщила, что создание брендинга является отличной идеей.
"Теперь каждый пассажир может с уверенностью сказать, что он действительно летал на летучем корабле", — добавила она.
Напомним, что "Летучий корабль" выйдет в прокат 21 марта этого года. Картина является экранизацией мультфильма с аналогичным названием. Главных героев в проекте сыграли актёры Александр Метёлкин и Ксения Трейстер.
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