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Тайное стало явным: вышедший голым на "Оскар" Джон Сина на самом деле был одет, но удачно это скрыл

Джон Сина, вышедший голым на "Оскар", на самом деле был одет

0:58
Кино

На вручении "Оскара" произошло неожиданное: актёр Джон Сина вышел на сцену абсолютно голым, прикрывая интимную часть тела лишь тонким конвертом. Казалось, будто на актёре ничего нет, однако позже выяснилось, что это не так.

Джон Сина, вышедший голым на "Оскар", на самом деле был одет
Фото: vk.com by https://vk.com/cena_fp is licensed under public domain

Если бы Сина убрал конверт от того места, которое прикрывал, зрители увидели бы на актёре набедренную повязку. Джон заранее подготовился к своему появлению и вставал в такие ракурсы, чтобы возникала иллюзия, будто он полностью обнажён.

Джон Сина оказался хорошим актёром не только в кино. Он умело играл свою роль на сцене во время награждения и покорил публику отменным чувством юмора.

Режиссёры церемонии придумали такой "номер", вдохновившись эпизодом, произошедшем в 1974 году, когда на церемонии вручения премии "Оскар" на сцену выбежал голый фотограф. Таким образом он пытался привлечь внимание публики к гендерным проблемам.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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