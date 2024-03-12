Тайное стало явным: вышедший голым на "Оскар" Джон Сина на самом деле был одет, но удачно это скрыл

На вручении "Оскара" произошло неожиданное: актёр Джон Сина вышел на сцену абсолютно голым, прикрывая интимную часть тела лишь тонким конвертом. Казалось, будто на актёре ничего нет, однако позже выяснилось, что это не так.
Если бы Сина убрал конверт от того места, которое прикрывал, зрители увидели бы на актёре набедренную повязку. Джон заранее подготовился к своему появлению и вставал в такие ракурсы, чтобы возникала иллюзия, будто он полностью обнажён.
Джон Сина оказался хорошим актёром не только в кино. Он умело играл свою роль на сцене во время награждения и покорил публику отменным чувством юмора.
Режиссёры церемонии придумали такой "номер", вдохновившись эпизодом, произошедшем в 1974 году, когда на церемонии вручения премии "Оскар" на сцену выбежал голый фотограф. Таким образом он пытался привлечь внимание публики к гендерным проблемам.
Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.