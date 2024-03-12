Тайное стало явным: вышедший голым на "Оскар" Джон Сина на самом деле был одет, но удачно это скрыл

Джон Сина, вышедший голым на "Оскар", на самом деле был одет

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

На вручении "Оскара" произошло неожиданное: актёр Джон Сина вышел на сцену абсолютно голым, прикрывая интимную часть тела лишь тонким конвертом. Казалось, будто на актёре ничего нет, однако позже выяснилось, что это не так.

Фото: vk.com by https://vk.com/cena_fp is licensed under public domain

Если бы Сина убрал конверт от того места, которое прикрывал, зрители увидели бы на актёре набедренную повязку. Джон заранее подготовился к своему появлению и вставал в такие ракурсы, чтобы возникала иллюзия, будто он полностью обнажён.

Джон Сина оказался хорошим актёром не только в кино. Он умело играл свою роль на сцене во время награждения и покорил публику отменным чувством юмора.

Режиссёры церемонии придумали такой "номер", вдохновившись эпизодом, произошедшем в 1974 году, когда на церемонии вручения премии "Оскар" на сцену выбежал голый фотограф. Таким образом он пытался привлечь внимание публики к гендерным проблемам.