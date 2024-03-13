Хлопающий Роберту Дауни-младшему пес по кличке Месси покорил зрителей "Оскара"

Собака по кличке Месси из "Анатомии падения" стала главной звездой "Оскара – 2024"

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

96-я церемония вручения "Оскара" уже позади, все интриги раскрыты, призы вручены, но некоторые моменты до сих пор горячо обсуждаются в Сети. Так, главной звездой церемонии многие называют пса по кличке Месси, который исполнил одну из ролей в фильме "Анатомия падения".

‘Anatomy of a Fall’ star Messi the dog attends the Oscars 2024 in a bow tie

"В нескольких сценах мы находимся на уровне собаки: мы видим вещи с ее точки зрения. Он такой же персонаж, как и любой другой, и это было очень важно для меня", — высказалась ранее режиссер картины Жюстин Трие.

Стоит отметить, что бордер-колли Месси уже получил одну награду — Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, в специальной номинации Palm Dog. Но что касается церемонии Оскара, то до последнего не было неизвестно, сможет ли он присутствовать на ней, и буквально за пару часов до начала появились фото, на которых Месси сидит рядом с ведущим Джимми Киммелом, пес даже получил специальное место в зале.

Еще больше очарования и любви зрителей псу добавил тот факт, что фотографы и операторы запечатлели момент, когда он "захлопал" актеру Роберту Дауни — младшему в момент объявления его победителем в категории "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Оппенгеймер". Лапы пса действительно будто сложились в аплодисментах.