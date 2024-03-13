Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Удмуртии осудили мужчину за хищения с банковской карты вдовы участника СВО
Жареный рис с овощами: обед в китайском стиле, который очень легко приготовить
Российская туристка описала мужчин на Бали фразой «ничего не нужно, кроме секса»
EurekAlert: ученые обнаружили пользу раннего завтрака для здоровья человека
Путин отметил, что раскол в странах Запада не является задачей российской политики
Весеннее обострение: симптомы и методы лечения от врача-психиатра
Что нужно сделать с рассадой петунии после пикировки
Увлажняющий лосьон для тела с лавандой: натуральный рецепт для ухода за кожей
Почему обгон нескольких машин на трассе может быть крайне опасным: объяснение ГИБДД
Хлопающий Роберту Дауни-младшему пес по кличке Месси покорил зрителей "Оскара"

Собака по кличке Месси из "Анатомии падения" стала главной звездой "Оскара – 2024"

1:19
Кино

96-я церемония вручения "Оскара" уже позади, все интриги раскрыты, призы вручены, но некоторые моменты до сих пор горячо обсуждаются в Сети. Так, главной звездой церемонии многие называют пса по кличке Месси, который исполнил одну из ролей в фильме "Анатомия падения".

‘Anatomy of a Fall’ star Messi the dog attends the Oscars 2024 in a bow tie

"В нескольких сценах мы находимся на уровне собаки: мы видим вещи с ее точки зрения. Он такой же персонаж, как и любой другой, и это было очень важно для меня", — высказалась ранее режиссер картины Жюстин Трие.

Стоит отметить, что бордер-колли Месси уже получил одну награду — Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, в специальной номинации Palm Dog. Но что касается церемонии Оскара, то до последнего не было неизвестно, сможет ли он присутствовать на ней, и буквально за пару часов до начала появились фото, на которых Месси сидит рядом с ведущим Джимми Киммелом, пес даже получил специальное место в зале.

Еще больше очарования и любви зрителей псу добавил тот факт, что фотографы и операторы запечатлели момент, когда он "захлопал" актеру Роберту Дауни — младшему в момент объявления его победителем в категории "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Оппенгеймер". Лапы пса действительно будто сложились в аплодисментах.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дом-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" ждет ребенка: "Мечтала об этом столько времени"
Диверсанты пошли в атаку на границе России, освобождено село Красное
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводит новичкам
В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей Сергей Лебедев ВСУ попытались перед выборами в РФ выйти на Курск или Белгород Любовь Степушова
Власти Болгарии требует от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Во время засолки капусты выделилось мало сока — что делать?
Во время засолки капусты выделилось мало сока — что делать?
Последние материалы
Весеннее обострение: симптомы и методы лечения от врача-психиатра
Что нужно сделать с рассадой петунии после пикировки
Увлажняющий лосьон для тела с лавандой: натуральный рецепт для ухода за кожей
Собака по кличке Месси из "Анатомии падения" стала главной звездой "Оскара – 2024"
Почему обгон нескольких машин на трассе может быть крайне опасным: объяснение ГИБДД
Как правильно приготовить омлет: раскрываем тонкости процесса
Бразильские ученые обнаружили 16 археологических памятников в штате Токантинс
Туристов рассказали о последствиях за ношение игральных карт в Таиланде
Актер Станислав Садальский защитил Аллу Пугачеву от обвинений в иностранных связях
Разница между сторожевой и охранной собакой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников