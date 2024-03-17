Много пережили, но стали звёздами: 5 актёров с трудным детством

Талантливые и харизматичные: 5 актёров с трудным детством

1:30 Your browser does not support the audio element. Кино

Они красивые, богатые, успешные. Однако им пришлось через многое пройти, чтобы получить то, что имеют, передаёт портал "Про кино и сериалы".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Том Круз начал свою актёрскую карьеру в 19 лет, но детство его было очень непростым. Родители подростка развелись, когда ему было 12 лет, и тот остался жить с матерью. Бедность закалила его характер. Он научился решать проблемы самостоятельно. Первый фильм с которого стартовала карьера артиста — "Рискованный бизнес”.

Жерар Депардье родился в семье жестянщика. В это трудно поверить, но он был застенчивым и слабым мальчиком. Он много работал над собой, чтобы стать тем, кем он является сейчас.

Квентин Тарантино с детства страдал дислексией. В школе ему было непросто, особенно это касалось письма. Но ему удалось стать не только прекрасным актёром, но и сценаристом, чьи фильмы смотрят уже более двадцати лет.

Джим Керри начал работать с детства, так как у отца были серьёзные финансовые проблемы. Юмор помогал Джиму преодолевать трудности. В итоге он стал отличным комедийным актёром.

Киану Ривз родился в Бейруте. Его родители развелись. Мальчик с матерью часто переезжал в разные города. Учёба ему давалась нелегко и, не доучившись, он бросил школу, так и не получив аттестат об образовании. Но это не помешало стать ему голливудской знаменитостью.