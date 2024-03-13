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Прилучный и Лагашкин со своими женами исполнили роли супругов в камерной комедии "Неприличные гости"

Вышел трейлер фильма "Неприличные гости" с семьями Прилучного и Лагашкина

1:11
Кино

Трейлер фильма "Неприличные гости" с актерами Павлом Прилучным, его женой Зепюр Брутян, Екатериной Стуловой и ее мужем Максимом Лагашкиным появился в Сети.

Неприличные гости - Трейлер (2024)

Этот комедийный фильм, планируемый к премьере 25 апреля, рассказывает о двух семьях, которые сыграны реальными актерскими супружескими парами. Главный режиссер Гога Мамаджанян отметил, что актеры смогли превратить каждый эпизод в нечто незабываемое. По словам Сарика Андреасяна, это история о том, как знакомство с новыми соседями может возродить чувства в старых отношениях.

Главные герои Виктор и Ольга давно и уныло женаты. Они только что закончили выплату ипотеки и теперь вроде бы могут наслаждаться жизнью в собственной квартире. Но шумные соседи за тонкими стенами новостройки раздражают их напоминанием о забытой страсти. Однажды эти самые соседи появляются на пороге их дома с угощением к ужину, и весьма неприличным предложением интимного свойства.

В комедии также заняты актеры Владимир Сычев и Янина Студилина. Но участие в картине настоящих семейных пар придает проекту особую энергетику.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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