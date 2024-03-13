Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как можно остаться должным банку даже после выплаты долга
Продюсер Шэрон Стоун уговаривал актрису заняться сексом с коллегой ради "химии" на экране
Ливанская "Хезболла" заявила об атаках по позициям Израиля
Motor1 Italy: новая Alfa Romeo Giulia выглядит как "бомба" и использует платформу Charger EV
Гумпомощь прибыла в сектор Газа
Байдену удалось необходимое число голосов на праймериз
Nature: меняющие ареал обитания рыбы не успевают адаптироваться к новым условиям
Ответ России на изъятие замороженных средств может привести к глобальному финансовому кризису
Стало известно, в каких городах россияне планируют отдыхать этой весной
Актриса Мария Шумакова призналась, что будет рожать вместе с доулой

Звезда "Сладкой жизни" Мария Шумакова готовится к рождению первенца

1:38
Кино

Звезда сериала "Сладкая жизнь" рассказала о своей беременности. Мария Шумакова утверждает, что интересное положение не мешает ее активной жизни. Она продолжает заниматься работой и делами.

Backstage с фотосессии актрисы Марии Шумаковой

В первые три месяца она чувствовала недомогание и изменения настроения. Теперь она делает упор на заботу о своем здоровье: занимается у специалистов и избегает стрессов. Шумакова отказалась от партнерских родов, предпочитая иметь доулу, (помощницу женщины в родах, которая заботится о ней на протяжении всего процесса) опасаясь, что присутствие мужа может отвлекать и даже раздражать ее.

"Считаю, главное, чтобы ребенок получился от истинного удовольствия от любви. Когда малыш зачинается таким образом, у него автоматически гармонично складывается судьба. Конечно, мы осознанно подошли к вопросу, планировали ребенка. Но чтобы я сидела и подбирала благоприятные для зачатия дни — такого не было. Я даже свою овуляцию не высчитывала и в позе "березки" после секса не стояла", — иронично высказалась Мария.

Несмотря на многолетнее увлечение картами таро, предсказаний касательно беременности Мария не делала. Тем не менее, когда актриса снималась в историческом проекте и носила корсет, ей пришлось отложить мысль о материнстве. Как только съемки закончились, они с с мужем сразу начали работать над зачатием ребенка.

Актриса набрала 12 кг, но не расстраивается из-за этого. Сейчас она консультируется у диетолога, нутрициолога и тренера, и как только врачи разрешат, начнет работу над своим телом.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дом-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" ждет ребенка: "Мечтала об этом столько времени"
Диверсанты пошли в атаку на границе России, освобождено село Красное
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводит новичкам
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей Сергей Лебедев ВСУ попытались перед выборами в РФ выйти на Курск или Белгород Любовь Степушова
Во время засолки капусты выделилось мало сока — что делать?
Шаман: от короткой стрижки до парика — эволюция его образа за последние годы
Власти Болгарии требует от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Власти Болгарии требует от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Последние материалы
Стало известно, в каких городах россияне планируют отдыхать этой весной
Yahoo Finance: политика электромобилей Байдена может быть отменена, если Трамп вернется к власти
США готовятся передать Украине очередную помощь на сумму до 126 миллионов
Листья у томатов могут скручиваться - распространённая проблема
Глава Starbreeze уволен после неудачного запуска Payday 3
Как сварить рис, чтобы он получился рассыпчатым
Досрочное голосование на Камчатке проводится даже в вертолете
Сияющая улыбка: три рецепта для отбеливания зубов в домашних условиях
Bloomberg: В Австралии страховщики могут перестать оказывать услуги из-за изменения климата
В Польше призвали Европу сплотиться в случае победы Трампа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников