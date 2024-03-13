Актриса Мария Шумакова призналась, что будет рожать вместе с доулой

Звезда "Сладкой жизни" Мария Шумакова готовится к рождению первенца

1:38 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Сладкая жизнь" рассказала о своей беременности. Мария Шумакова утверждает, что интересное положение не мешает ее активной жизни. Она продолжает заниматься работой и делами.

Backstage с фотосессии актрисы Марии Шумаковой

В первые три месяца она чувствовала недомогание и изменения настроения. Теперь она делает упор на заботу о своем здоровье: занимается у специалистов и избегает стрессов. Шумакова отказалась от партнерских родов, предпочитая иметь доулу, (помощницу женщины в родах, которая заботится о ней на протяжении всего процесса) опасаясь, что присутствие мужа может отвлекать и даже раздражать ее.

"Считаю, главное, чтобы ребенок получился от истинного удовольствия от любви. Когда малыш зачинается таким образом, у него автоматически гармонично складывается судьба. Конечно, мы осознанно подошли к вопросу, планировали ребенка. Но чтобы я сидела и подбирала благоприятные для зачатия дни — такого не было. Я даже свою овуляцию не высчитывала и в позе "березки" после секса не стояла", — иронично высказалась Мария.

Несмотря на многолетнее увлечение картами таро, предсказаний касательно беременности Мария не делала. Тем не менее, когда актриса снималась в историческом проекте и носила корсет, ей пришлось отложить мысль о материнстве. Как только съемки закончились, они с с мужем сразу начали работать над зачатием ребенка.

Актриса набрала 12 кг, но не расстраивается из-за этого. Сейчас она консультируется у диетолога, нутрициолога и тренера, и как только врачи разрешат, начнет работу над своим телом.