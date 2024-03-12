Этот советский фильм освистали в Каннах, а потом запретили к прокату во всём мире

Фильм "Анна Карамазофф" Рустама Хамдамова запретили к показу из-за упрямства режиссёра

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Советский фильм "Анна Карамазофф" режиссера Рустама Хамдамова вызвал скандал на Каннском кинофестивале и был запрещен во всех странах.

"Anna Karamazoff" Rustam Khamdamov

Советские киноленты часто вывозились на фестивали за границу, некоторые из них, например, "Москва слезам не верит", завоевывали международное признание, а другие — вызывали негативную реакцию, например, фильм Рустама Хамдамова "Анна Карамазофф".

История возвращения женщины из лагеря для репрессированных была освистана в Каннах и впоследствии запрещена для просмотра в СССР и по всему миру.

Причиной скандала стали безответственность режиссера и возмущение французской актрисы Жанны Моро, исполнительницы главной роли.

Дело в том, что Хамдамов работал вместе с продюсером Сержем Зильберманом, и вопреки его требованиям не удалил спорные моменты из фильма. Напротив, еще и добавил в монтаж сцены из своего ранее запрещенного к показу фильма "Нечаянные радости".

Расчет на то, что режиссерская версия произведет фурор, оправдался. Но не совсем так, как хотел Хамдамов. Моро потребовала остановить показ, зал освистал фильм, а Зильберман, у которого были пленка и негативы, запретил показывать фильм где бы то ни было.