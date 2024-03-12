Сыгравший Марата актёр в "Слове пацана" устроит в Казахстане платную встречу с местными фанатами

Актёр Рузиль Минекаев, известный своей ролью Марата Суворова в "Слове пацана", устраивает в Алма-Ате платную фан-встречу с поклонниками.
За 10 тысяч рублей можно будет сфотографироваться с актёром или заплатить 5 200 рублей за трёхчасовое общение.
После показа сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" соцсети молодых артистов, сыгравших в этом фильме, начали стремительно прирастать подписчиками. Соответственно, стоимость рекламы тоже невероятно возросла. Так, Юлия Пересильд, дочь которой исполнила роль Айгуль, призналась, что рекламный пост на странице Анны стоит в два раза дороже, чем у неё.
Недавно Леон Кемстач и Рузиль начали продажи чипсов с изображениями актёров на упаковке, которые также рекламируют в своих социальных сетях.
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дом-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.