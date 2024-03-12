Российский актер Сергей Безруков получил особо ценный подарок от жены на годовщину свадьбы

Актер Сергей Безруков получил от жены в подарок настольную игру 1973 года

Актер Сергей Безруков был счастлив получив особенный подарок на годовщину свадьбы от своей супруги Анны Матисон. В социальных сетях актер показал подаренную ему женой настольную игру, которую он очень любил в детстве.

Фото: t.me/sv_bezrukov

Актер разместил видео со своей семьей, где они пробуют играть таким ценным для него подарком.

"Это мое детство. 1973 года игра! "За рулем" называется. Как я ее любил! Называется: "Поехал в детство"", — поделился Сергей.

Актер отметил, что дети тоже участвовали в игре и попробовали себя в роли водителя. Даже Вася попытался управлять машиной, хотя пока не без помощи папы.

Сергей Безруков и Анна Матисон в браке с 2016 году и воспитывают троих совместных детей: 7-летнюю Марию, 5-летнего Степана и двухлетнего Василия.