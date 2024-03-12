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У мультфильма "Братья Супер Марио в кино" выйдет продолжение

Названа дата премьеры сиквела мультфильма "Братья Супер Марио в кино"

0:54
Кино

По сообщению KinoNews, у популярной картины 2023 года "Братья Супер Марио в кино" выйдет продолжение. По данным портала, создание нового мультфильма анонсировали в видеоролике в честь празднования Дня Марио (10 марта). 

Названа дата премьеры сиквела мультфильма "Братья Супер Марио в кино"
Фото: Кадр из мультфильма "Братья Супер Марио в кино", kino-teatr.ru by доброжелатели

Ожидается, что премьера сиквела состоится 3 апреля 2026 года. 

Режиссёрами картины выступят Аарон Хорват и Михаэль Еленик. Ранее они совместно работали над мультфильмом "Братья Супер Марио в кино".

Новая картина будет анимирована студией Illumination Studios. На настоящий момент дизайн среды и раскадровка находятся на начальном этапе разработки.

Пока точно не ясно как именно будет развиваться сюжет предстоящей картины. Однако создатель "Марио" — Сигэру Миямото сообщил, что команда думает над расширением мира главного героя. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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