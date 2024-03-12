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"Трактир на Пятницкой": как снимали фильм и чем он отличается от книги "Ждите моего звонка"

Интересные факты о фильме "Трактир на Пятницкой"

2:45
Кино

В отечественном кинематографе существует немало фильмов, посвящённых милиции и уголовному розыску. Эта тема всегда интересовала сценаристов, режиссёров и, конечно, зрителей. Остросюжетные детективы с неожиданной развязкой пользуются большой популярностью, хотя были времена, когда детектив считался низким жанром. Бывало даже такое, что люди стеснялись открыто читать детективы.

Интересные факты о фильме "Трактир на Пятницкой"
Фото: pastvu.com by Unknown author is licensed under Creative Commons CC0 License

Знаменитый фильм Александра Файнциммера "Трактир на Пятницкой" не только раскрывает тему московской преступности XX века, но и богат сюжетными линиями, противоречивыми характерами и неожиданными перевоплощениями. Чего только стоит Виктор Перевалов с его огромными наивными глазами и детским лицом в роли сотрудника МУРа!

"Трактир на Пятницкой" — это экранизация книги бывшего сотрудника МУРа Николая Леонова "Ждите моего звонка". Уйдя в отставку, Леонов посвятил себя писательской деятельности. В этом ему помог десятилетний опыт работы оперативником. В самом деле заметно, что сценарий "Трактира…" написан со знанием дела.

Сам трактир, в котором разворачивается действие, действительно существовал, но имел другое название — "Встреча". Завсегдатаи же попросту называли его "Три ступеньки". Фасад трактира снимали на Большой Ордынке, интерьер — в павильоне.

Нельзя не отметить, что в фильме есть значительные расхождения с книгой. Так, например, Пашка-Америка не невыдуманный персонаж. У него был реальный прототип, правда, далеко не такой безобидный, как в фильме. В жизни Павел Андреев вместе со своей бандой грабил целые банки и магазины. Вытаскивать кошельки было для него слишком мелко. Естественно, ему не так повезло, как киногерою: его осудили на двадцать пять лет. Вот в чём они действительно были похожи, так это в любви к яркой и дорогой одежде.

Ещё одно расхождение — в книге хозяином трактира был отец Василий, в фильме — его дочь Ирина Сурмина. Тамара Сёмина приехала на пробы в "Трактире…" после съёмок в другом фильме — "А у нас была тишина". Актрисе морально тяжело далась роль в фильме о войне, где ей постоянно приходилось плакать, поэтому даже пробы в "Трактире…" стали для неё отдушиной. Александр Файнциммер сразу увидел в ней главную героиню и даже решил ради неё "убить" отца Василия.

Лев Прыгунов, исполнивший роль Француза, рассказывал, что Файнциммер отличался тактичностью и никогда не кричал. Он был спокойным и всегда находил точные слова, чтобы объяснить каждому актёру, что от него требуется. Возможно, именно благодаря тёплой атмосфере, царившей на съёмочной площадке, фильм был снят всего за месяц.

Несравненная Тамара Сёмина в фильме "Трактир на Пятницкой"
Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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