"Трактир на Пятницкой": как снимали фильм и чем он отличается от книги "Ждите моего звонка"

В отечественном кинематографе существует немало фильмов, посвящённых милиции и уголовному розыску. Эта тема всегда интересовала сценаристов, режиссёров и, конечно, зрителей. Остросюжетные детективы с неожиданной развязкой пользуются большой популярностью, хотя были времена, когда детектив считался низким жанром. Бывало даже такое, что люди стеснялись открыто читать детективы.
Знаменитый фильм Александра Файнциммера "Трактир на Пятницкой" не только раскрывает тему московской преступности XX века, но и богат сюжетными линиями, противоречивыми характерами и неожиданными перевоплощениями. Чего только стоит Виктор Перевалов с его огромными наивными глазами и детским лицом в роли сотрудника МУРа!
"Трактир на Пятницкой" — это экранизация книги бывшего сотрудника МУРа Николая Леонова "Ждите моего звонка". Уйдя в отставку, Леонов посвятил себя писательской деятельности. В этом ему помог десятилетний опыт работы оперативником. В самом деле заметно, что сценарий "Трактира…" написан со знанием дела.
Сам трактир, в котором разворачивается действие, действительно существовал, но имел другое название — "Встреча". Завсегдатаи же попросту называли его "Три ступеньки". Фасад трактира снимали на Большой Ордынке, интерьер — в павильоне.
Нельзя не отметить, что в фильме есть значительные расхождения с книгой. Так, например, Пашка-Америка не невыдуманный персонаж. У него был реальный прототип, правда, далеко не такой безобидный, как в фильме. В жизни Павел Андреев вместе со своей бандой грабил целые банки и магазины. Вытаскивать кошельки было для него слишком мелко. Естественно, ему не так повезло, как киногерою: его осудили на двадцать пять лет. Вот в чём они действительно были похожи, так это в любви к яркой и дорогой одежде.
Ещё одно расхождение — в книге хозяином трактира был отец Василий, в фильме — его дочь Ирина Сурмина. Тамара Сёмина приехала на пробы в "Трактире…" после съёмок в другом фильме — "А у нас была тишина". Актрисе морально тяжело далась роль в фильме о войне, где ей постоянно приходилось плакать, поэтому даже пробы в "Трактире…" стали для неё отдушиной. Александр Файнциммер сразу увидел в ней главную героиню и даже решил ради неё "убить" отца Василия.
Лев Прыгунов, исполнивший роль Француза, рассказывал, что Файнциммер отличался тактичностью и никогда не кричал. Он был спокойным и всегда находил точные слова, чтобы объяснить каждому актёру, что от него требуется. Возможно, именно благодаря тёплой атмосфере, царившей на съёмочной площадке, фильм был снят всего за месяц.
Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.