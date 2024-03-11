В прокат выходит комедия "Герой наших снов" о том, что случается, когда один человек начинает сниться всем

В прокат выходит комедия "Герой наших снов" с Николасом Кейджем

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

14 марта состоится премьера комедии "Герой наших снов" Кристоффера Боргли. Главную роль исполнил Николас Кейдж.

Фото: vk.com by https://vk.com/cagenic is licensed under public domain

Герой Кейджа — обыкновенный преподаватель в университете. Он живёт спокойной и размеренной жизнью, но в какой-то момент происходит необъяснимое: он начинает сниться не одному и не двум, а огромному количеству людей, которые в реальной жизни с ним не знакомы. Тысячи мужчин и женщин видят разнообразные сны об одном и том же человеке. Герой сновидений становится мировой знаменитостью, его приглашают на телепередачи, и ему нравится внезапно свалившаяся на него слава.

Через некоторое время сны с участием преподавателя приобретают характер кошмаров. Радость от известности быстро проходит: герой сталкивается с большими проблемами, и его жизнь превращается в едва ли не больший кошмар, чем сновидения, в которых он участвует.

В фильме также сыграли Майкл Сера, Джулианна Николсон и Дилан Бейкер. Продюсер комедии — режиссёр "Солнцестояния" и "Всех страхов Бо" Ари Астер.