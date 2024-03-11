Рената Литвинова назвала фильм, который несправедливо обделили "Оскаром"

Актриса и режиссёр Рената Литвинова прокомментировала итоги "Оскара-2024". Церемония прошла 10 марта в Лос-Анджелесе.
Литвинова возмутилась тем, что фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" не стал призёром, хотя был представлен в 10 номинациях. Актриса с удовольствием посмотрела этот фильм и отметила высокий уровень режиссуры, сценария, операторской и актёрской работы.
В фильме показана история индейцев, которых начали убивать после того, как добыча нефти принесла богатство племени.
Литвинова отметила, что премия была ориентирована на усреднённое общественное мнение.
"Это так демонстративно и несправедливо. Я обожаю Кристофера Нолана и Эмму Стоун — за них очень рада, а короткометражка "Чудесная история Генри Шугара" Уэса Андерсона — это лучшее, что снял этот удивительный режиссёр", — написала Литвинова в своём телеграм-канале.
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