Рената Литвинова назвала фильм, который несправедливо обделили "Оскаром"

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Рената Литвинова возмутилась итогами "Оскара-2024"

0:58
Кино

Актриса и режиссёр Рената Литвинова прокомментировала итоги "Оскара-2024". Церемония прошла 10 марта в Лос-Анджелесе.

Рената Литвинова возмутилась итогами "Оскара-2024"
Фото: vk.com by https://vk.com/renatalitvinova is licensed under public domain

Литвинова возмутилась тем, что фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" не стал призёром, хотя был представлен в 10 номинациях. Актриса с удовольствием посмотрела этот фильм и отметила высокий уровень режиссуры, сценария, операторской и актёрской работы.

В фильме показана история индейцев, которых начали убивать после того, как добыча нефти принесла богатство племени.

Литвинова отметила, что премия была ориентирована на усреднённое общественное мнение.

"Это так демонстративно и несправедливо. Я обожаю Кристофера Нолана и Эмму Стоун — за них очень рада, а короткометражка "Чудесная история Генри Шугара" Уэса Андерсона — это лучшее, что снял этот удивительный режиссёр", — написала Литвинова в своём телеграм-канале.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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