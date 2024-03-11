Рената Литвинова назвала фильм, который несправедливо обделили "Оскаром"

Рената Литвинова возмутилась итогами "Оскара-2024"

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса и режиссёр Рената Литвинова прокомментировала итоги "Оскара-2024". Церемония прошла 10 марта в Лос-Анджелесе.

Фото: vk.com by https://vk.com/renatalitvinova is licensed under public domain

Литвинова возмутилась тем, что фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" не стал призёром, хотя был представлен в 10 номинациях. Актриса с удовольствием посмотрела этот фильм и отметила высокий уровень режиссуры, сценария, операторской и актёрской работы.

В фильме показана история индейцев, которых начали убивать после того, как добыча нефти принесла богатство племени.

Литвинова отметила, что премия была ориентирована на усреднённое общественное мнение.