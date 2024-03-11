Александр Проханов: Фильм "Позывной "Пассажир" является оружием, которое поможет нам победить

Премьерный показ фильма "Позывной 'Пассажир'" состоялся на Выставке "Россия". Это картина про 2015 год и главного героя — молодого писателя, чья благополучная жизнь далека от трагических событий на другом конце страны.
"Этот фильм, оставаясь произведением искусства, является оружием. Мы надеемся, что этот фильм поможет нам победить", — рассказал писатель Александр Проханов, чей роман лег в основу картины.
По сюжету популярный московский писатель Николай Рябинин живет в свое удовольствие, но, когда приходит тревожная новость о том, что его брат пропал без вести на Донбассе, он бросает все и отправляется на поиски. Эта поездка стала поворотным моментом, изменила мировоззрение героя и его отношение к происходящему. Актер Антон Шагин, исполнивший главную роль, подчеркнул актуальность фильма и его главную тему — человеческие отношения, любовь к Родине и своей женщине.
"Это фильм о человеческих отношениях. Он учит любить Родину, русскую женщину, которая полюбила героя не потому, что он ездит на крутой машине или много зарабатывает, а потому что он мужчина с нормальными человеческими качествами, за которым можно идти и с которым можно создавать семью", — поделился Антон Шагин.
Фильм выпускается в широкий прокат 14 марта 2024 года компанией "Атмосфера кино" в сотрудничестве с телеканалом "Россия".
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