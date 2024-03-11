Александр Проханов: Фильм "Позывной "Пассажир" является оружием, которое поможет нам победить

На выставке "Россия" состоялся премьерный показ фильма "Позывной "Пассажир"

Премьерный показ фильма "Позывной 'Пассажир'" состоялся на Выставке "Россия". Это картина про 2015 год и главного героя — молодого писателя, чья благополучная жизнь далека от трагических событий на другом конце страны.

Позывной «Пассажир» — Трейлер (2024)

"Этот фильм, оставаясь произведением искусства, является оружием. Мы надеемся, что этот фильм поможет нам победить", — рассказал писатель Александр Проханов, чей роман лег в основу картины.

По сюжету популярный московский писатель Николай Рябинин живет в свое удовольствие, но, когда приходит тревожная новость о том, что его брат пропал без вести на Донбассе, он бросает все и отправляется на поиски. Эта поездка стала поворотным моментом, изменила мировоззрение героя и его отношение к происходящему. Актер Антон Шагин, исполнивший главную роль, подчеркнул актуальность фильма и его главную тему — человеческие отношения, любовь к Родине и своей женщине.

"Это фильм о человеческих отношениях. Он учит любить Родину, русскую женщину, которая полюбила героя не потому, что он ездит на крутой машине или много зарабатывает, а потому что он мужчина с нормальными человеческими качествами, за которым можно идти и с которым можно создавать семью", — поделился Антон Шагин.

Фильм выпускается в широкий прокат 14 марта 2024 года компанией "Атмосфера кино" в сотрудничестве с телеканалом "Россия".