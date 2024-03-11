Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инвестгруппа "Атон" может создать страховую компанию
Упражнения на пресс, которые можно выполнять сидя
Россия остается на лидирующих позициях мирового экспорта оружия
Глава ГУР Кирилл Буданов* заявил о подготовке масштабной военной акции в Крыму
Mash: Украинская ДРГ попыталась прорваться через границу в Белгородской области.
Аналитик Демура: для большинства россиян инфляция выше 20%
В Кремле дали комментарии по поводу слов Макрона
Что такое сold beauty и как внедрить это в ежедневную рутину
Песков: заявления Санду об "энергетическом шантаже" необоснованны
Александр Проханов: Фильм "Позывной "Пассажир" является оружием, которое поможет нам победить

На выставке "Россия" состоялся премьерный показ фильма "Позывной "Пассажир"

Кино

Премьерный показ фильма "Позывной 'Пассажир'" состоялся на Выставке "Россия". Это картина про 2015 год и главного героя — молодого писателя, чья благополучная жизнь далека от трагических событий на другом конце страны.

Позывной «Пассажир» — Трейлер (2024)

"Этот фильм, оставаясь произведением искусства, является оружием. Мы надеемся, что этот фильм поможет нам победить", — рассказал писатель Александр Проханов, чей роман лег в основу картины.

По сюжету популярный московский писатель Николай Рябинин живет в свое удовольствие, но, когда приходит тревожная новость о том, что его брат пропал без вести на Донбассе, он бросает все и отправляется на поиски. Эта поездка стала поворотным моментом, изменила мировоззрение героя и его отношение к происходящему. Актер Антон Шагин, исполнивший главную роль, подчеркнул актуальность фильма и его главную тему — человеческие отношения, любовь к Родине и своей женщине.

"Это фильм о человеческих отношениях. Он учит любить Родину, русскую женщину, которая полюбила героя не потому, что он ездит на крутой машине или много зарабатывает, а потому что он мужчина с нормальными человеческими качествами, за которым можно идти и с которым можно создавать семью", — поделился Антон Шагин.

Фильм выпускается в широкий прокат 14 марта 2024 года компанией "Атмосфера кино" в сотрудничестве с телеканалом "Россия".

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш

Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.

Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Артур Гаспарян заявил, что слова Аллы Пугачёвой станут крылатыми
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
Спецслужбы Британии и США управляют всеми военными процессами ВСУ Дмитрий Плотников
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
В каких странах кошек обожают, а в каких - попросту едят: рассказываем кто и почему так относится к кошкам
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Выяснилось, как не повредить коробку автомат при буксировке авто
Последние материалы
Associated Press: Проблемы ВСУ в Авдеевке ставят под угрозу будущее Украины
Путин дал указание изучить вопрос о правах на компенсации в случае гибели участника специальной военной операции
Для поддержки молодых специалистов предлагают новую льготную ипотеку
Фильм "Онегин" стал абсолютным лидером кинопроката за выходные
Захар Прилепин высказался о визите Орнеллы Мути в Мариуполь: новость оказалась фейком
Минтруд предложил обязать трудовых мигрантов покинуть Россию за работу не по профилю
Расшифровка поз сна у кошек
Рассказываем о савойской капусте
ВЦИОМ сделал заявление по предстоящим выборам
Латвия: дело о нападении на Музей оккупации стало делом государственной важности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников