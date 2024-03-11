Фильм "Онегин" Сарика Андреасяна возглавил прокат в РФ и СНГ за минувшие выходные

Фильм "Онегин" стал абсолютным лидером кинопроката за выходные

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм режиссёра Сарика Андреасяна "Онегин" возглавил кинопрокат не только в нашей стране, но и в СНГ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию портала Kinobusiness.

Фото: Кадр из фильма "Онегин", kino-teatr.ru by Кэтлин

Сообщается, что картина смогла собрать 336 миллионов рублей в своём прокате за эти выходные. Второе место в списке занял проект Юрия Хмельницкого "Лёд 3". Он заработал 161,3 миллиона рублей. Третьего пункта в рейтинге удостоился фильм Михаила Локшина "Мастер и Маргарита", который собрал 92,2 миллиона рублей за минувшие выходные.

Напомним, что кинокартина "Онегин" является экранизацией известного романа в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин". Её премьера состоялась 7 марта этого года.

Создатели фильма приняли решение практически полностью отказаться от компьютерной графики в своём проекте. Они воссоздали атмосферу на этапе съёмок, которые проводились в Санкт-Петербурге, а также около города, в местах пребывания великого поэта.