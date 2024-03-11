"Настал момент". Дмитрий Медведев призвал снимать документальные и художественные фильмы об СВО

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Медведев заявил, что пора снимать фильмы про героев спецоперации

Кино » Российское кино

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал российский кинематограф снимать фильмы о героях спецоперации на Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Медведев заявил, что пора снимать фильмы про героев спецоперации
Фото: government.ru by Дмитрйи Астахов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Политик отметил, что российское кино стало гораздо более качественным, чем 10-15 лет назад. Тем не менее нужно двигаться вперед и снимать фильмы о героях спецоперации, невзирая на страх "сфальшивить на святых темах", добавил Медведев.

"О войне нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно. Но снимать надо! Уже пора. Снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги. Снимать документалку и игровое кино. Снимать, чтобы знали и помнили. Пора. Настал момент", — написал он.

Ранее ВСУ признались, что им нечего противопоставить огромному количеству российских авиабомб.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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