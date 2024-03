"Настал момент". Дмитрий Медведев призвал снимать документальные и художественные фильмы об СВО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал российский кинематограф снимать фильмы о героях спецоперации на Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

