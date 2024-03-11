"Настал момент". Дмитрий Медведев призвал снимать документальные и художественные фильмы об СВО

Медведев заявил, что пора снимать фильмы про героев спецоперации

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал российский кинематограф снимать фильмы о героях спецоперации на Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

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Политик отметил, что российское кино стало гораздо более качественным, чем 10-15 лет назад. Тем не менее нужно двигаться вперед и снимать фильмы о героях спецоперации, невзирая на страх "сфальшивить на святых темах", добавил Медведев.

"О войне нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно. Но снимать надо! Уже пора. Снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги. Снимать документалку и игровое кино. Снимать, чтобы знали и помнили. Пора. Настал момент", — написал он.

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