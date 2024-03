Медведев заявил, что российское кино стало гораздо более качественным, чем 10–15 лет назад

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал создавать российское военное кино. При этом он отметил, что качество отечественных фильмов значительно улучшилось за последние 10-15 лет.

Фото: kremlin.ru by Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 3.0