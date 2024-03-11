Медведев заявил, что российское кино стало гораздо более качественным, чем 10–15 лет назад

Дмитрий Медведев призвал снимать российское военное кино

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал создавать российское военное кино. При этом он отметил, что качество отечественных фильмов значительно улучшилось за последние 10-15 лет.

Фото: kremlin.ru by Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 3.0

Перед российским кинематографом стоит задача продвигаться дальше, включать в производство картины о боевых действиях. Сейчас самое подходящее время для создания таких фильмов.

"Я понимаю, что есть боязнь сфальшивить на святых темах. О войне нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно. Но снимать надо! Уже пора. Снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги. Снимать документалку и игровое кино. Снимать, чтобы знали и помнили. Пора. Настал момент", — написал Медведев

Так, фильм Ильи Казанкова "Позывной Пассажир" рассказывает о начале конфликта в Донбассе. Это недавнее историческое событие и один из главных плюсов картины — хорошо проработанный сценарий, основанный на романе Александра Проханова "Убийство городов". Все элементы сюжета и образы героев исполнены очень реалистично.