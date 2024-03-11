Бывший президент США Дональд Трамп высказался о вручении престижной премии "Оскар"

Дональд Трамп не оценил 96-ю церемонию вручения премии "Оскар"

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Дональд Трамп, экс-президент Соединенных Штатов Америки, высказался насчёт вручения премии "Оскар", одной из наиболее заветных наград в мире кино. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на социальную сеть Truth Social.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Дональд Трамп заявил, что 96-я церемония вручения премии является неинтересным и политкорректным представлением.

"Действительно плохое политкорректное шоу было сегодня вечером, и [уже] в течение многих лет — бессвязное, скучное и очень несправедливое", — заявил бывший президент США.

Напомним, что в это воскресенье состоялось вручение премии "Оскар". Торжественная церемония проходила в Лос-Анджелесе, в театре Dolby.

Также сегодня Pravda.Ru писала о победителях, которые удостоились заветной и престижной статуэтки.