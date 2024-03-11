Бывший президент США Дональд Трамп высказался о вручении престижной премии "Оскар"

Дональд Трамп, экс-президент Соединенных Штатов Америки, высказался насчёт вручения премии "Оскар", одной из наиболее заветных наград в мире кино. Об этом пишет информационное агентство ТАСС со ссылкой на социальную сеть Truth Social.
Дональд Трамп заявил, что 96-я церемония вручения премии является неинтересным и политкорректным представлением.
"Действительно плохое политкорректное шоу было сегодня вечером, и [уже] в течение многих лет — бессвязное, скучное и очень несправедливое", — заявил бывший президент США.
Напомним, что в это воскресенье состоялось вручение премии "Оскар". Торжественная церемония проходила в Лос-Анджелесе, в театре Dolby.
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