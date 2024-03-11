Ольга Бузова озвучила современную Бриджит Джонс в фильме "Дождь из мужчин"

Русский Репортаж представил локализованный трейлер фильма "Дождь из мужчин"

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Русский Репортаж на крупнейшем российском видеосервисе VK Видео представил локализованный трейлер фильма "Дождь из мужчин", премьера которого состоится 11 апреля.

Дождь из мужчин (2023) - Трейлер | Iris et les hommes

Голосом главной героини фильма, Бриджит Джонс наших дней, стала российская телеведущая и певица Ольга Бузова. Уже в апреле зрители смогут наблюдать за превратностями и радостями женской судьбы в этом фильме и узнать: правда ли так сложно найти свою вторую половину в современном мире.

Главная героиня Ирис — веселая и привлекательная женщина, у которой есть всё: семья, карьера и друзья. Но в интимной сфере её брак терпит трудности. По совету она обращается за помощью к приложению для знакомств. И через некоторое время на нее обрушивается настоящий дождь из влюбленных мужчин!