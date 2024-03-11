Участие Никиты Кологривого в Новосибирском кинофестивале вызвало ажиотаж с билетами

На кинофестиваль с участием Никиты Кологривого в Новосибирске не осталось свободных мест

В Новосибирске закрыта регистрация на кинофестиваль с актером Никитой Кологривым, все места уже заняты. Начало фестиваля запланировано на 16 марта, и звезда сериалов "Слово пацана", "Два холма" и "Оффлайн" примет в нем участие и проведет автограф-сессию.

Никита Кологривый (Кащей) - Про афтографы и фотографии

"Никита поприветствует гостей фестиваля, расскажет о грандиозных творческих планах в его родном Новосибирске и проведет автограф-сессию", — анонсируется в программе мероприятий.

Фестиваль кино "Семейные традиции" в кинотеатре "Победа" стал настолько популярен среди зрителей, что Корпорация развития Новосибирской области, организовавшая его, планирует перестроить программу на следующий год, увеличив количество дней и локаций для проведения.

"Сейчас зарегистрировалось более 3000 человек. Думаю, что это интерес и к Никите Кологривому, и в целом к фестивалю. В выходной день у людей есть возможность бесплатно посмотреть хорошие фильмы, по ним уже соскучились. Программа интересная, насыщенная. Мы сейчас пересчитаем все, и 12 марта, если будут свободные места, то откроем опять регистрацию", — рассказал Александр Зырянов, генеральный директор Корпорации.

Дело в том, что несмотря на большой спрос, из-за ажиотажа регистрацию пришлось закрыть. На фестивале, который пройдет с 15 по 16 марта, покажут фильмы для зрителей разных возрастов. В первый день пройдут деловые встречи. Уточнять информацию о местах рекомендуется на сайте.