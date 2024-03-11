Биографическая драма "Оппенгеймер" Нолана забрала 7 номинаций на "Оскар", в том числе, как лучший фильм года

Драматический байопик "Оппенгеймер" от Кристофера Нолана, рассказывающий о создателе американской атомной бомбы, на 96-ой церемонии вручения премии "Оскар", одержал победу в семи номинациях.
Лента была признана лучшей картиной года. Ирландцу Киллиану Мерфи достался "Оскар" за его превосходную игру в этой драме. Сам Мерфи отметил неоднозначность своих чувств в связи с успехом его работы.
"Мы сняли фильм о человеке, создавшем атомную бомбу, и, хорошо это или плохо, мы все живем в мире Оппенгеймера”, — отметил Киллиан Мерфи в своей благодарственной речи.
Роберт Дауни Младший получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в этой картине. Кристофер Нолан удостоен премии за лучшую режиссуру. Музыка Людвига Горанссона отмечена как лучший саундтрек, а сам фильм также выделен в категориях "Лучший монтаж" и "Лучшая операторская работа".
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