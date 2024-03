Биографическая драма "Оппенгеймер" Нолана забрала 7 номинаций на "Оскар", в том числе, как лучший фильм года

Драматический байопик "Оппенгеймер" от Кристофера Нолана, рассказывающий о создателе американской атомной бомбы, на 96-ой церемонии вручения премии "Оскар", одержал победу в семи номинациях.

Oscars 2024: Cillian Murphy accepts Academy Award for Best Actor in 'Oppenheimer'