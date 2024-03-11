Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянка сравнила плюсы и минусы отдыха в Турции и Египте
Несмываемый крем для увлажнения и против секущихся кончиков
Эксперт по кибербезопасности рассказал, как спасать намокший телефон
Турция не намерена консультироваться насчёт проведения операции в приграничных района Сирии
"Бормотание какое-то": Татьяна Пилецкая пожаловалась на речь юных актёров
Дачникам на заметку. Для чего нужен севооборот?
Приставы из Перми помогли найти хозяина собаки по кличке "Джонни Депп"
В России могут ограничить страхование банковских вкладов для иноагентов
Упражнение для восстановления спину
Биографическая драма "Оппенгеймер" Нолана забрала 7 номинаций на "Оскар", в том числе, как лучший фильм года

Фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер" признан лучшим на церемонии "Оскар 2024"

Кино

Драматический байопик "Оппенгеймер" от Кристофера Нолана, рассказывающий о создателе американской атомной бомбы, на 96-ой церемонии вручения премии "Оскар", одержал победу в семи номинациях.

Oscars 2024: Cillian Murphy accepts Academy Award for Best Actor in 'Oppenheimer'

Лента была признана лучшей картиной года. Ирландцу Киллиану Мерфи достался "Оскар" за его превосходную игру в этой драме. Сам Мерфи отметил неоднозначность своих чувств в связи с успехом его работы.

"Мы сняли фильм о человеке, создавшем атомную бомбу, и, хорошо это или плохо, мы все живем в мире Оппенгеймера”, — отметил Киллиан Мерфи в своей благодарственной речи.

Роберт Дауни Младший получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в этой картине. Кристофер Нолан удостоен премии за лучшую режиссуру. Музыка Людвига Горанссона отмечена как лучший саундтрек, а сам фильм также выделен в категориях "Лучший монтаж" и "Лучшая операторская работа".

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Певица Татьяна Буланова показала 17-летнего сына-красавца от футболиста Радимова: краш

Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.

Татьяна Буланова опубликовала фото младшего сына
Правила ухода за толстянкой
Толстянка будет радовать толстым стволом, если соблюдать эти правила ухода
Музыкальный критик Артур Гаспарян заявил, что слова Пугачёвой войдут в историю
Наконец-то достали на поверхность: немецким археологам удалось обнаружить вторую половину статуи фараона Рамзеса II в спальном районе Каира
Киев возмущён словами Папы Римского Франциска о белом флаге Дмитрий Плотников
Наконец-то это стало возможным: российские ученые впервые проведут всестороннее исследование акватории Азовского моря
В каких странах кошек обожают, а в каких - попросту едят: рассказываем кто и почему так относится к кошкам
Филипп Киркоров расскретил свой конфликт с блогером Давидом Манукяном: "Я его солью с этого шоу"
Филипп Киркоров расскретил свой конфликт с блогером Давидом Манукяном: "Я его солью с этого шоу"
Последние материалы
"Бормотание какое-то": Татьяна Пилецкая пожаловалась на речь юных актёров
Дачникам на заметку. Для чего нужен севооборот?
Приставы из Перми помогли найти хозяина собаки по кличке "Джонни Депп"
В России могут ограничить страхование банковских вкладов для иноагентов
Байопик о Майкле Джексоне убедит зрителей в невиновности поп-короля
Упражнение для восстановления спину
Доктор Мясников: похудение на "Оземпике" может отразиться побочкой на лице
BWI Group завершила динамические испытания в экстремальных условиях для своих продуктов
Почему нельзя закрывать межкомнатные двери в доме с кошкой
Раскрыты особенности секретного рецепта картошки по-деревенски в "Макдональдсе"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников