Американский актер Джон Сина вышел полностью голым на объявление премии "Оскар" за лучшие костюмы

Актер Джон Сина вышел на сцену "Оскара" голым, чтобы вручить премию за лучшие костюмы

1:27 Your browser does not support the audio element. Кино

На 96 церемонии вручения Оскара ее ведущий комик Джимми Киммел рассказал о том, как 50 лет назад во время объявления следующих номинантов выбежал голый правозащитник Роберт Опель.

John Cena (Sort Of) Streaks at the Oscars

"Сегодня 50-я годовщина с момента самого безумного момента премии Оскар. В 1974 году на 46 церемонии, когда Дэвид Нивен представлял Элизабет Тейлор, голый мужчина, стрикер, пробежал по сцене. Можете ли вы представить обнаженного мужчину, бегающего по этой сцене сегодня?" — под смех публики спросил ведущий.

Далее последовал перфоманс на эту тему с участием обладателя наибольшего числа чемпионских титулов World Wrestling Entertainment Джона Сины. Он долго упирался, прежде чем выйти из-за декораций. Актер заявил, что ему неловко выступать с голыми пробегами на таком элегантном мероприятии. Ведущий напомнил, что на ринге Джон тоже дерется обнаженным, на что тот парировал, что делает это в трусах.

В конце концов Киммел уговорил спортсмена покинуть укрытие, и тот вышел к микрофону в одних сандалиях. Пикантное место он прикрыл конвертом с именами номинантов на Оскар за лучшие костюмы. Актер с деланным смущением заметил, что костюмы очень важны, особенно здесь.

В итоге премию "Оскар" за лучшие костюмы в этом году получил фильм под названием "Бедные-несчастные".