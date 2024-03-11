Фильмы, в которых главные герои — самые настоящие экстремалы

В этих фильмах герои рискнули жизнью ради развлечения

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку фильмов, в которых главные герои — истинные экстремалы.

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Вышка, 2022 год

Бекки вместе со своей подругой собирается покорить старую 600-метровую вышку. Однако во время восхождения случается непредвиденное обстоятельство, в результате которого девушки остаются на самом её верху и не могут спуститься. Удасться ли им выжить?

Синяя бездна, 2017 год

Две сестры приезжают в Мексику, чтобы отдохнуть от суеты. Они решают развлечься — спуститься под воду в специальной клетке и понаблюдать за акулами. Но неожиданно трос обрывается и девушки оказываются на самом дне в окружении опасных хищников.

127 часов, 2010 год

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли с альпинистом Ароном Ральстоном.

По сюжету картины, любитель экстрима отравляется покорять каньон, но с ним происходит несчастье. В результате он оказывается в самой настоящей ловушке. Теперь ему предстоит проявить силу воли и попытаться выжить.