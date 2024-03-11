Роман Мадянов и Павел Деревянко сыграют жителей параллельного мира в новогоднем фэнтези "Колотун"

Роман Мадянов и Павел Деревянко сыграют вымышленных существ в новогодней комедии

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Режиссёр Олег Гусев начал съёмки новогоднего фэнтези "Колотун", в котором сыграют Роман Мадянов, Павел Деревянко, Александр Горбатов, Агата Муцениеце, Иван Колесников и другие.

Фото: sydneychristmaspartycruises.com by freestocks.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По сюжету супруги Снегирёвы собираются развестись, однако решают провести Новый год весело и дружно, чтобы не портить праздник сыну, и только потом признаться ему во всём. Родителям и ребёнку не суждено встретить Новый год за праздничным столом со вкусными блюдами: их автомобиль проваливается в яму, которая оказывается дорогой в параллельный мир.

В этом мире герои встретят разнообразных сказочных существ, двух из которых сыграют Деревянко и Мадянов. Снегирёвым предстоит познакомиться с колдуньей по профессии и ведьмой по призванию, добрым волшебником, увлечённым своими изобретениями, и, конечно, самым опасным персонажем — Колотуном, который мечтает стать властителем мира.

Съёмки фильма проходят в Санкт-Петербурге.