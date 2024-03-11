Народная артистка России Татьяна Пилецкая заявила об упадке ораторского мастерства среди молодых актёров

Татьяна Пилецкая, народная артистка нашей страны, высказалась относительно качества речи молодых актёров. Своими мыслями она поделилась в эфире Открытой студии 78-го телеканала.
Актриса заявила, что в её молодости не было каких-либо микрофонов. Поэтому приходилось говорить так, чтобы аудитория услышала и всё сказанное поняла.
"Надо говорить чётко, хорошо, а не мямлить. Ну что это? К сожалению, у нас молодые актёры этим страдают. Когда выходит человек со стажем — опа- и заговорил. Всё понятно, всё ясно, медленно. А у молодых бормотание какое-то сплошное", — пожаловалась Татьяна Пилецкая.
Она также добавила, что юных актёров она любит. Деятельница кино продуктивно работала с ними на одних площадках.
Напомним, что Татьяна Пилецкая наиболее известна по роли девушки Татьяны Огневой в фильме 1956 года "Разные судьбы". На настоящий момент она работает в театре "Балтийский Дом". Также её можно увидеть на сцене театра "Приют комедиантов".
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