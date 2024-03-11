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Наталия Орейро сыграет саму себя в российском новогоднем фэнтези "Письмо Деду Морозу"

Наталия Орейро приедет в Москву ради съёмок с Асмус и Охлобыстиным

0:52
Кино

В последнее время зарубежные актрисы стали часто радовать русских поклонников своими визитами в Россию. После приезда Орнеллы Мути стало известно о ещё одном неожиданном сюрпризе: в Россию приедет уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, полюбившаяся отечественным зрителям по сериалу "Дикий ангел".

Наталия Орейро приедет в Москву ради съёмок с Асмус и Охлобыстиным
Фото: vk.com by https://vk.com/oreiroclub is licensed under public domain

Орейро всегда любила Россию и русскую культуру и с удовольствием гостила в Москве, но сейчас у неё появилась конкретная цель приезда: она будет сниматься в новогоднем фэнтези "Письмо Деду Морозу".

Для актрисы уже забронирован номер в одном из московских отелей, где она будет проживать, пока идут съёмки фильма.

Роль Орейро будет маленькой, но яркой: она сыграет саму себя в эпизоде исполнения заветного желания главного героя. Также в фильме примут участие Иван Охлобыстин и Кристина Асмус.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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