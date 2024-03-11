Наталия Орейро сыграет саму себя в российском новогоднем фэнтези "Письмо Деду Морозу"

В последнее время зарубежные актрисы стали часто радовать русских поклонников своими визитами в Россию. После приезда Орнеллы Мути стало известно о ещё одном неожиданном сюрпризе: в Россию приедет уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, полюбившаяся отечественным зрителям по сериалу "Дикий ангел".
Орейро всегда любила Россию и русскую культуру и с удовольствием гостила в Москве, но сейчас у неё появилась конкретная цель приезда: она будет сниматься в новогоднем фэнтези "Письмо Деду Морозу".
Для актрисы уже забронирован номер в одном из московских отелей, где она будет проживать, пока идут съёмки фильма.
Роль Орейро будет маленькой, но яркой: она сыграет саму себя в эпизоде исполнения заветного желания главного героя. Также в фильме примут участие Иван Охлобыстин и Кристина Асмус.
Музыкальный критик Артур Гаспарян уверен, что слова Аллы Пугачёвой о Стасе Михайлове переживут века и станут классикой, наравне со строками из произведений Александра Пушкина.