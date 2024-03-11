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42-летняя Натали Портман развелась с мужем Бенжаменом Мильпье после 11 лет брака

Натали Портман развелась с мужем

0:56
Кино

42-летняя американская актриса Натали Портман развелась с 46-летним мужем — французским танцором Бенжаменом Мильпье. Супруги прожили в браке 11 лет. Как говорят в окружении актрисы, в конце концов ей надоело терпеть бесконечные измены мужа.

Натали Портман развелась с мужем
Фото: vk.com by https://vk.com/n_portman is licensed under public domain

Слухи о разводе Портман и Мильпье ходили уже давно. Они пытались сохранить брак ради детей, но их взаимоотношения настолько исчерпали себя, что это оказалось невозможным. Последний год был очень тяжёлым для актрисы, и после развода она сильно грустила.

"Поначалу ей было очень тяжело, но друзья сплотились вокруг неё и помогли пережить самое худшее", — рассказал изданию People анонимный друг бывших супругов.

Бракоразводный процесс проходил во Франции, где Портман жила с мужем и детьми. Сейчас актриса наслаждается каждым днём и находит радость в своей новой жизни.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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