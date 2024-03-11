42-летняя Натали Портман развелась с мужем Бенжаменом Мильпье после 11 лет брака

42-летняя американская актриса Натали Портман развелась с 46-летним мужем — французским танцором Бенжаменом Мильпье. Супруги прожили в браке 11 лет. Как говорят в окружении актрисы, в конце концов ей надоело терпеть бесконечные измены мужа.
Слухи о разводе Портман и Мильпье ходили уже давно. Они пытались сохранить брак ради детей, но их взаимоотношения настолько исчерпали себя, что это оказалось невозможным. Последний год был очень тяжёлым для актрисы, и после развода она сильно грустила.
"Поначалу ей было очень тяжело, но друзья сплотились вокруг неё и помогли пережить самое худшее", — рассказал изданию People анонимный друг бывших супругов.
Бракоразводный процесс проходил во Франции, где Портман жила с мужем и детьми. Сейчас актриса наслаждается каждым днём и находит радость в своей новой жизни.
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