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Бывший участник "бондианы" Пирс Броснан прочит Киллиана Мерфи на роль Джеймса Бонда

Пирс Броснан уверен, что Киллиан Мерфи идеально подойдет на роль Джеймса Бонда

0:53
Кино

Пирс Броснан видит Киллиана Мерфи в роли "Джеймса Бонда". Актер, воплотивший образ агента 007 в четырех фильмах, уверен, что звезда "Оппенгеймера", идеален для новых фильмов "бондианы".

Пирс Броснан уверен, что Киллиан Мерфи идеально подойдет на роль Джеймса Бонда
Фото: https://manofmany.com/

В кулуарах церемонии награждения "Oscar Wilde Awards" в Лос-Анджелесе Броснану задали вопрос о том, кто должен стать следующим Бондом.

"Киллиан был бы идеален для роли Джеймса Бонда в Секретной службе Ее Величества", — без единого колебания ответил звезда "Золотого глаза".

С тех пор как Дэниел Крэйг ушел из франшизы после фильма "Не время умирать" в 2021 году, не было официального решения о том, кто его сменит. Среди потенциальных кандидатов были Аарон Тейлор-Джонсон, Реге Пейдж и Генри Кавилл, но лишь один из них станет новым "агентом с лицензией на убийство".

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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