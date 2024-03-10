Сербский актер с российским паспортом Милош Бикович рассказал про угрозы на съемках

Молодой отец Милош Бикович появился на премьере картины "Любовь со второго взгляда" в Петербурге впервые после рождения сына. По его словам, сначала он отклонил предложение о съемках в этом фильме, но ему пригрозили закрыть его карьеру.
"Они говорили, что закроют мою карьеру. Я ответил, что у меня нет свободных дат, — они предложили сдвинуться. Я сказал, что не могу приехать. На это услышал: "Мы будем снимать там, где ты". В итоге пришлось сняться", — пошутил Милош.
Бикович отметил, что подобное уже случалось с ним в прошлом, и результат оказался успешным — вышел фильм "Холоп" с его участием и стал вторым по кассовым сборам в России. В 2024 году у него запланировано несколько проектов, включая "Холоп 3". Возможно, фильм станет третьим самым успешным фильмом отечественного проката.
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