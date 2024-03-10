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Сербский актер с российским паспортом Милош Бикович рассказал про угрозы на съемках

Бикович рассказал, что отказывался от съемок в "Любви со второго взгляда" пока ему не пригрозили

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Кино

Молодой отец Милош Бикович появился на премьере картины "Любовь со второго взгляда" в Петербурге впервые после рождения сына. По его словам, сначала он отклонил предложение о съемках в этом фильме, но ему пригрозили закрыть его карьеру.

Любовь со второго взгляда | Трейлер | С 7 марта в кино

"Они говорили, что закроют мою карьеру. Я ответил, что у меня нет свободных дат, — они предложили сдвинуться. Я сказал, что не могу приехать. На это услышал: "Мы будем снимать там, где ты". В итоге пришлось сняться", — пошутил Милош.

Бикович отметил, что подобное уже случалось с ним в прошлом, и результат оказался успешным — вышел фильм "Холоп" с его участием и стал вторым по кассовым сборам в России. В 2024 году у него запланировано несколько проектов, включая "Холоп 3". Возможно, фильм станет третьим самым успешным фильмом отечественного проката.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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