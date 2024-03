Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла оговорку Байдена по Украине

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что глава Белого дома Джо Байден не просто так оговорился, перепутав Украину с Афганистаном, передаёт РИА Новости.

Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International