Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла оговорку Байдена по Украине

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Захарова назвала оговорку Байдена об Украине признанием кровавого позора Вашингтона

Кино

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что глава Белого дома Джо Байден не просто так оговорился, перепутав Украину с Афганистаном, передаёт РИА Новости.

Захарова назвала оговорку Байдена об Украине признанием кровавого позора Вашингтона
Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Он не перепутал, он не может больше сдерживать в себе то, что понимают все — Штаты кроваво опозорились с украинским проектом", — предположила дипломат.

До этого действующий американский президент в ходе интервью каналу MSNBC признал ошибку, допущенную Америкой. По его словам, стране не стоило лезть на Украину при охоте за террористом, которого Вашингтон впоследствии ликвидировал. После этой оговорки он уточнил, что Соединённым Штатам не нужно было лезть в Ирак и Афганистан.

Стоит отметить, что общественность давно смирилась с неадекватным поведением лидера США. До этого он утверждал, что успел переговорить с президентами Германии и Франции. Вот только среди тех персон, с кем якобы дискутировал демократ, звучали фамилии давно умерших людей.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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