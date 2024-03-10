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"Позывной "Пассажир": 14 марта в широкий прокат выйдет драма о событиях в Донбассе 2015 года

Фильм по роману Александра Проханова "Позывной "Пассажир" выйдет в прокат 14 марта

1:12
Кино

С 14 марта на большом экране можно будет увидеть художественный фильм "Позывной "Пассажир" режиссёра Ильи Казанкова, передаёт РИА Новости.

Фильм по роману Александра Проханова "Позывной "Пассажир" выйдет в прокат 14 марта
Фото: kinopoisk.ru is licensed under public domain

По сюжету молодой человек поехал в Донбасс искать своего пропавшего брата. Николай Рябинин, которого сыграл Антон Шагин, раньше жил в Москве и думал лишь о развлечениях и не поддерживал связь с семьей. Отправляясь на поиски родственника, он никак не ожидал попасть в зону боевых действий.

В основу сюжета положен роман известного российского писателя-патриота Александра Проханова "Убийство городов". Он написал множество книг, но в последнее десятилетие бросился на "телевизионную амбразуру". В своей книге он рассказал о событиях на Юго-Востоке Украины, которые приобретают черты гражданской войны. Киев, заручившись поддержкой Америки, обстреливает города тяжёлой артиллерией. Множатся жертвы среди мирного населения. Растёт ожесточение.

Теперь у России есть не только книга, но и кино о Донбассе, которое оставляет тяжёлое, но глубокое впечатление. Но самое важное — дает понимание происходящего, раскрывая суть событий.

Позывной "Пассажир" — Трейлер (2024)
Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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