Александра Петрова и его молодую жену начал поглощать быт: простые блюда на ужин, и забота избранницы

Несмотря на скоропалительную свадьбу, Александр Петров очень счастлив в браке с Викторией Антоновой

Быт начинает поглощать Александра Петрова и его молодую супругу. Тем не менее скоропалительное супружество с Викторией Антоновой, которая младше его на 12 лет и далека от кино и шоу-бизнеса, принесло актеру простое человеческое счастье.

Александр Петров: свадьба с Викторией, на которой женился два месяца назад.

Радость Александру Петрову доставляют простые ужины, неожиданные подарки и забота со стороны жены, в том числе покупка его любимых блюд: макарон по-флотски или холодца с хреном. В отношениях с молодой супругой он ценит время, проведенное вместе безо всяких излишеств: долгие разговоры, просмотр перед сном забавных видео в социальных сетях.

Психологи предупреждают, что такая спешка с женитьбой может вызвать разочарование. Но вместе с тем Петров, по их мнению, прислушивался к своей интуиции, следуя которой, он выбрал в жены непубличную девушку, а не Милославскую или Старшенбаум.