В это воскресенье пройдёт церемония вручения премии "Оскар". Она станет 96-й по счёту

Сегодня состоится 96-я церемония вручения премии "Оскар"

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Как сообщает ТАСС, сегодня состоится 96-я церемония вручения престижной премии "Оскар".

Фото: Openverse by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0

Мероприятие пройдёт в Лос-Анджелесе, в театре Dolby. Проводить торжественную церемонию будет Джимми Киммел, телеведущий и комик.

Фильм режиссёра Кристофера Нолана "Оппенгеймер" номинирован на 13 позиций. Это максимальное число номинаций среди представленных картин. На втором месте расположился фильм Йогоса Лантимоса "Бедные-несчастные". У него 11 номинаций. Почётное третье место занял проект "Убийцы цветочной луны" режиссёра Мартина Скорсезе. Фильм номинирован на 10 позиций.

Помимо этих трёх картин, на "Оскар" претендуют и другие. Например, фильм Греты Гервиг "Барби".

Сегодня Pravda.Ru писала, что в США прошло вручение премии "Золотая малина" за самые худшие проекты в сфере кино. Эта награда противоположна "Оскару".