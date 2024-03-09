В это воскресенье пройдёт церемония вручения премии "Оскар". Она станет 96-й по счёту

Как сообщает ТАСС, сегодня состоится 96-я церемония вручения престижной премии "Оскар".
Мероприятие пройдёт в Лос-Анджелесе, в театре Dolby. Проводить торжественную церемонию будет Джимми Киммел, телеведущий и комик.
Фильм режиссёра Кристофера Нолана "Оппенгеймер" номинирован на 13 позиций. Это максимальное число номинаций среди представленных картин. На втором месте расположился фильм Йогоса Лантимоса "Бедные-несчастные". У него 11 номинаций. Почётное третье место занял проект "Убийцы цветочной луны" режиссёра Мартина Скорсезе. Фильм номинирован на 10 позиций.
Помимо этих трёх картин, на "Оскар" претендуют и другие. Например, фильм Греты Гервиг "Барби".
Сегодня Pravda.Ru писала, что в США прошло вручение премии "Золотая малина" за самые худшие проекты в сфере кино. Эта награда противоположна "Оскару".
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