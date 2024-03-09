Причины, по которым фильм "Кошмар на улице Вязов" стал популярным

Почему на самом деле "Кошмар на улице Вязов" стал культовым фильмом

1:24 Your browser does not support the audio element. Кино

Серия фильмов "Кошмар на улице Вязов" стала очень популярной не только в США, но и среди зрителей по всему миру.

Фото: Кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов", kino-teatr.ru by Кэтлин

На первый взгляд может показаться, что картина получилась довольно непримечательной: группа молодых людей спасается от маньяка-психопата. Подобных фильмов много. Кроме того, жанр подростковых слэшеров, к которому относится проект, находился в кризисе в 80-е годы прошлого столетия. Но почему всё же именно "Кошмар на улице Вязов", фильм, который изначально никто не желал финансировать, смог добиться успеха?

Всё дело в том, что создатели картины кардинальным образом изменили саму суть подачи таких фильмов ужасов.

Главный герой ленты, Фредди Крюгер, активно взаимодействовал и общался с персонажами, в отличие от других "шаблонных" молчаливых маньяков. Кроме того, создатели наделили его незаурядной харизмой.

Вторая новация состояла в том, что Фредди Крюгер не относился к нашему миру: он преследовал своих жертв во снах. На то время это стало настоящим прорывом в своём жанре, поскольку в аналогичных картинах маньяками являлись обычные живые люди.

Отсюда вытекает и третья причина популярности проекта — тема беспомощности родителей перед защитой собственных детей. Они не могли прийти к ним на помощь во сне. Более того, родители не до конца верили своим детям, что на них охотится опасный маньяк. Этот факт добавлял ощущение страха от просмотра картины.