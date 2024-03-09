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Причины, по которым фильм "Кошмар на улице Вязов" стал популярным

Почему на самом деле "Кошмар на улице Вязов" стал культовым фильмом

1:24
Кино

Серия фильмов "Кошмар на улице Вязов" стала очень популярной не только в США, но и среди зрителей по всему миру.

Почему на самом деле "Кошмар на улице Вязов" стал культовым фильмом
Фото: Кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов", kino-teatr.ru by Кэтлин

На первый взгляд может показаться, что картина получилась довольно непримечательной: группа молодых людей спасается от маньяка-психопата. Подобных фильмов много. Кроме того, жанр подростковых слэшеров, к которому относится проект, находился в кризисе в 80-е годы прошлого столетия. Но почему всё же именно "Кошмар на улице Вязов", фильм, который изначально никто не желал финансировать, смог добиться успеха?

Всё дело в том, что создатели картины кардинальным образом изменили саму суть подачи таких фильмов ужасов.

Главный герой ленты, Фредди Крюгер, активно взаимодействовал и общался с персонажами, в отличие от других "шаблонных" молчаливых маньяков. Кроме того, создатели наделили его незаурядной харизмой.

Вторая новация состояла в том, что Фредди Крюгер не относился к нашему миру: он преследовал своих жертв во снах. На то время это стало настоящим прорывом в своём жанре, поскольку в аналогичных картинах маньяками являлись обычные живые люди.

Отсюда вытекает и третья причина популярности проекта — тема беспомощности родителей перед защитой собственных детей. Они не могли прийти к ним на помощь во сне. Более того, родители не до конца верили своим детям, что на них охотится опасный маньяк. Этот факт добавлял ощущение страха от просмотра картины.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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