По бестселлеру Дэниела Крауса собираются снять фильм

Портал Deadline сообщил, что книгу писателя Дэниела Крауса "Whalefall" собираются экранизировать.
За право снять фильм по произведению боролось сразу несколько киностудий, однако в итоге права получила 20th Century Studios.
Режиссёром предстоящей картины выступит Брайан Даффилд. Общественности он известен по проекту "Никто тебя не спасёт". При этом он также станет соавтором сценария и продюсером будущей картины. Дата предполагаемой премьеры и актёрский состав пока не сообщаются.
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