По бестселлеру Дэниела Крауса собираются снять фильм

Съеден кашалотом: книгу Дэниела Крауса экранизируют

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Портал Deadline сообщил, что книгу писателя Дэниела Крауса "Whalefall" собираются экранизировать.

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

За право снять фильм по произведению боролось сразу несколько киностудий, однако в итоге права получила 20th Century Studios.

Режиссёром предстоящей картины выступит Брайан Даффилд. Общественности он известен по проекту "Никто тебя не спасёт". При этом он также станет соавтором сценария и продюсером будущей картины. Дата предполагаемой премьеры и актёрский состав пока не сообщаются.

По сюжету произведения, которое в короткие сроки стало бестселлером, аквалангиста во время одного из погружений проглатывает кашалот. Теперь главному герою предстоит спастись. Но сделать это надо быстро, так как в его баллонах заканчивается кислород.